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CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde ittifak yapılacak

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri için Elazığ'da ittifak yapmaya karar verdi. Buna göre Elazığ'da İYİ Parti'nin adayı desteklenecek.

27 Ocak 2019 Pazar 21:35
CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde ittifak yapılacak

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Elazığ'da İYİ Parti'nin adayı üzerinden ittifak yaptıklarını açıklandı.

CHP Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, iki partinin yerel seçimde belediye başkan adayı Ali Şekerdağ'ı destekleyeceğini söyledi.

"Kazanacağımıza inancımız tamdır"

Şekerdağ'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılacağını vurgulayan Or, şunları kaydetti:

"Ortak adayımız kamuoyununun yakından tanıdığı eski Elazığ Ticaret Odası Başkanı Ali Şekerdağ. İttifaklarda ve birlikteliklerde rahmet vardır, bereket vardır. Nasıl ki 24 Haziran ittifakımız, 41 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'da bir milletvekili çıkarmasına sebep oldu ise 31 Mart seçimlerinde de belediye başkanlığını kazanacağımıza inancımız tamdır."

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ise ittifakın şehir için hayırlı olacağına inandıkları için böyle bir oluşumun içinde yer aldıklarını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:35
  1. Elazığ
  2. CHP
  3. İYİ Parti

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