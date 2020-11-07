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Siyaset CHP ve İP'e tepki: Red oyu verip sonra deprem için hesap soruyorsunuz
Siyaset

CHP ve İP'e tepki: Red oyu verip sonra deprem için hesap soruyorsunuz

Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili meselenin görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin red oyuna tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 01:24:00 -

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 40 yıldır davalık yer meselesinin çözüme kavuşturulmasında CHP ve İyi Partili Meclis Üyelerinin ret oyu vermesine 'Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz.' sözleriyle tepki gösterdi.

Tuzla Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu bugün Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen mecliste, Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metre karelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

Görüşülen gündem maddesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Parti’nin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, görüşülen gündem maddesine Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili Meclis Üyelerinin ret oyu vermesini eleştirdi.

CHP ve İYİ Parti'ye deprem tepkisi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "30 bin metre karelik bir alan rezerv alan ilan etmişiz. 40 yıllık meselelerden 40 yıllık mesele birbiriyle davalı yeri çözüyoruz. Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde “Deprem için ne yaptın?” diye soruyorsunuz. Burada da gelip ondan sonra bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. Buyurun, o evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan bunun için bile sadece şurada evet verir” dedi.

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