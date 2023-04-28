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Siyaset CHP ve İP'e istifa şoku! Topluca MHP'ye katıldılar
Siyaset

CHP ve İP'e istifa şoku! Topluca MHP'ye katıldılar

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:38:00 -
CHP ve İP'e istifa şoku! Topluca MHP'ye katıldılar

CHP ve İYİ Parti'den istifa eden bazı isimler MHP'ye katıldı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Burhan Bakır, İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu Üyesi Sedat Ali Emanet ve İYİ Parti Üyesi Bayram Takmaz, partilerinden istifa edip MHP’ye katıldı.

Öte yandan CHP Kaynarca Mahalle Başkanı Ekrem Yılmaz ve CHP üyesi Hızır Takmaz da partilerinden istifade edip MHP saflarına katıldı.

MHP Beykoz İlçe başkanlığındaki üyelik işlemleri sonrasında, partinin yeni üyelerine üç hilal rozetleri, MHP İstanbul Milletvekili M. Bülent Karataş ve İlçe Başkanı Emre Çömlekçi tarafından takıldı.
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