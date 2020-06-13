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Gündem

CHP ve HDP'li vekiller vura vura bozdu! Parası milletin cebinden çıkacak

CHP ve HDP'li vekillerin protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları sebebiyle Genel Kurul'un elektronik ses ve oylama sistemi bozuldu. Yenileme projesi için 39 milyon liralık ödenek ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:02:00 -
CHP ve HDP'li vekiller vura vura bozdu! Parası milletin cebinden çıkacak

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre tatil yapan Meclis'te eski günlerde olduğu gibi kavgalar yaşanmaya başladı. Çıkan tartışma ve eylemlerin kaynak noktası ise yine CHP ve HDP oldu.

Son olarak 3 ismin millletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis Genel Kurulu, CHP ve HDP'li milletvekillerinin eylemlerine sahne oldu.

Meclis sıralarına ve çekmecelere vurup ses çıkarma eylemi yapan milletvekilleri, elektronik sistemin bozulmasına neden oldu.

39 milyon lira harcanacak

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, "yüz tanıma" ve "şifreli" oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.

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Yorumlar

Yahu

Meclis başkanı baksın kimin masası kırık o kendini bilmeze odettirsin. Sizin hicmi vijdaniniz sizlamiyormu ? Yazık bu millete.
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Karakuş

Dolgun maaşlarından kesin. Sanki kobi emeklisi de yarı aç yarı toklar. Sayın bakan bizim intibak öldü galiba işçi emeklisinden kesilen paralar sizin maaşlarınıza gitti galiba. Kefenin cebi yok.
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