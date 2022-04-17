CHP Üye Katılım Töreni'nde akılalmaz başörtüsü açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Üye Katılım Töreni"ne katıldı. Törende akılalmaz bir an yaşandı. CHP'ye üye olan genç üniversite öğrencisi konuşmasında Kılıçdaroğlu'na hitaben, ''Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadelerden sonra Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin üniversitelerde başörtüsüne nasıl karşı durduğu o söylemler akıllara geldi.