  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP Üye Katılım Töreni'nde akılalmaz başörtüsü açıklaması
Gündem

CHP Üye Katılım Töreni'nde akılalmaz başörtüsü açıklaması

CHP'nin üye katılım töreninde yapılan başörtüsü açıklaması pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 01:04:00 -

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Üye Katılım Töreni"ne katıldı. Törende akılalmaz bir an yaşandı. CHP'ye üye olan genç üniversite öğrencisi konuşmasında Kılıçdaroğlu'na hitaben, ''Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadelerden sonra Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin üniversitelerde başörtüsüne nasıl karşı durduğu o söylemler akıllara geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay