CHP ülke için büyük tehdit

Bölücü terör örgütü PKK’nın, ABD ve İsrail’in GPS ve lojistik desteği ile üslerimize düzenlediği iki saldırıda 12 askerimiz şehit oldu, yüreğimiz yandı. TBMM’de terör örgütüne yönelik kınama mesajına PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile birlikte hareket eden CHP imza koymadı. Türkiye 12 şehidinin yasını tutarken CHP’nin seçimlerdeki ortağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıklama yaparak, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaparken “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak” diye tehdit savurdu.

DEM Parti Diyarbakır Gençlik Kongresi’ne katılan terör sempatizanları ise zılgıtlar eşliğinde halay çekerek PKK’nın 12 askerimizi şehit etmesini kutladı. İşte bölücü örgüt uzantısı DEM Parti ile kol kola girip teröre dolaylı destek veren CHP’nin bu tutumu büyük tepkiye neden olurken, Akit’e konuşan yorumcular, son yıllarda sınır ötesine asker gönderme tezkerelerine HDP ile birlikte “Hayır” oyu kullanan CHP’nin son saldırıları kınamaktan kaçınmasının bölücü teröre tam destek anlamına geldiğini belirterek, CHP’nin de DEM gibi Türkiye için “milli güvenlik sorunu” haline geldiğini söyledi.

CHP bitmeden terör de bitmez!

CHP, ülkedeki bütün kötülüklerin anası konumuna oturduğunu anlatan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “Ülkemizde devlete millete karşı ne kadar cürüm işleyen örgüt varsa CHP’nin hepsiyle iç içe olduğunu, bir şekilde himaye ettiğini görüyoruz. Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden, Vatan Emniyeti’ne saldıran DHKP-C’lilere CHP’nin nasıl arka çıktığını biliyoruz. Terörist cenazelerinde ağlayan CHP’lileri biliyoruz. Türkiye’de CHP bitmeden terör de bitmez. CHP bitmeden bu ülkenin ayaklarındaki prangalar çözülmez. CHP siyasi bir partiden ziyade, bu ülkenin önüne takoz olmak, bu ülkenin birliğini, beraberliğini dirliğini sabote etmek için emperyalistler tarafından kurulan ve uzaktan kumandayla yönetilen bir partidir. Kendilerini ulusalcı, Atatürkçü, sosyal demokrat diye tanımlayan insanların böyle bir partinin arkasında olması, böyle bir partiye destek vermesi, bilimsel olarak araştırılması gereken bir konu. Türkiye’nin hangi ülkeyle problemi varsa CHP hemen o ülkenin safında yer alıyor. Filistin meselesinde İsrail’in, Karabağ meselesinde Ermenilerin, Ege’de, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın yanındalar. Bunu da aleni yapıyorlar. Tezkere oylamalarında HDP ile birlikte hareket ediyorlar. PKK dendi mi herkesin aklına siyasi ayak olarak HDP, DEM Parti geliyor. CHP’nin de bunlardan hiçbir farkı yoktur. Bütün bu cürümleri HDP ile birlikte CHP de işliyor ama kimse CHP’ye bakmıyor. CHP bitmeden terör bitmez” dedi.

CHP de PKK gibi DEM Parti gibi milli güvenlik sorunudur

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Merkez Hukukçusu Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu ise şunları söyledi: “Tarih tekerrürden ibarettir sözünün tecellisi olan bir olaya daha milletçe şahit olmaktayız. Harekat ordusu adı altında Sultan Abdülhamit’i tahttan indirmek için Balkanlar’dan yola çıkan eşkiya güruhunun içinde Bulgar ve Makedon çeteler ile birlikte ittihatçı gafiller de vardı. Koskoca 600 yıllık imparatorluğun 8 yıl gibi kısa sürede yıkılmasına sebep olan bu güruhun devamı mahiyetinde olan bugünkü CHP, vatan ve millet düşmanlarına karşı durmak bir yana bunlarla kol kola girerek ne amaçla siyaset yaptığını da göstermektedir. Her defasında devleti kuran parti olduğu söylemini dile getiren CHP, devleti yıkmak isteyen terör örgütlerinin maşalarına selam yollayarak, yan yana gelerek kavliyle fiilinin tezatlağını bu necip millete göstermiştir. Hem genel başkanın teröristlere selam yollayacak hem sınır ötesi harekat için tezkereye hayır diyeceksin hem de DEM Parti ile yan yana siyaset yapıp sonra şehit cenazesine gideceksin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler adama. Dolayısıyla, CHP de PKK gibi, siyasi uzantısı DEM gibi bu ülkenin milli güvenlik sorunudur.”

Biz artık Meclis'te terörist istemiyoruz!

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin dağa kaçırarak PKK’ya teslim ettiği evlatlarını kurtarmak için yıllardır mücadele veren Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise, CHP’nin derhal siyasetten çekilmesi gerektiğini söyledi. Biçer “Bugün Milletin meclisinde CHP ve DEM bu kahpe saldırıyı kınamayarak, eli kanlı terör örgütünün hizmetinde ve gölgesinde olduklarını açıkça belli etmişlerdir. CHP’li isimlerin Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya ve terör örgütlerine selam göndermeleri, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın, öldürülen teröristlerin isimlerini sayarak ‘Biz onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz’ demesi iki partinin bir olduklarının nişanesidir. Biz artık mecliste terörist istemiyoruz. Meclisteki teröristlerin daha bir kaç gün önce çıkıp bebek katili, Kürt ve devlet düşmanı, emperyalistlerin ve Siyonistlerin kuklasına ‘sayın’ demeleri de kabul edilemez. Buradan bir kere daha Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulunuyoruz; derhal her gün isim değiştiren bu terör destekçileri kapatılmalı, belediye seçimlerine katılmaları engellenmelidir. Aldıkları belediyeleri tekrar çocukları kaçırma kampı olarak kullanmalarına müsaade edilmemelidir” dedi.