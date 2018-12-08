CHP Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tunceli ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Tunceli Nazimiye belediye başkan adayı, CHP Malazgirt belediye başkan adayı, Hozat CHP belediye başkan adayı, CHP Pülümür belediye başkan adayı, CHP Tunceli Akpazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 12:08
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tunceli ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Tunceli Nazimiye belediye başkan adayı, CHP Malazgirt belediye başkan adayı, Hozat CHP belediye başkan adayı, CHP Pülümür belediye başkan adayı, CHP Tunceli Akpazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.
CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Tunceli ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
CHP Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın
CHP Tunceli Nazimiye belediye başkan adayı Cafer Kırmızıçicek
CHP Tunceli Ovacık belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül
CHP Tunceli Pülümür belediye başkan adayı Müslüm Tosun
CHP Tunceli Mazgirt belediye başkan adayı İsmail Toprak
CHP Tunceli Mazgirt Akpazar belediye başkan adayı Cemal Bulut
CHP Tunceli Hozat belediye başkan adayı Seyfi Geyik
CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
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