CHP Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tunceli ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Tunceli Nazimiye belediye başkan adayı, CHP Malazgirt belediye başkan adayı, Hozat CHP belediye başkan adayı, CHP Pülümür belediye başkan adayı, CHP Tunceli Akpazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Tunceli ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın

CHP Tunceli Nazimiye belediye başkan adayı Cafer Kırmızıçicek

CHP Tunceli Ovacık belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül

CHP Tunceli Pülümür belediye başkan adayı Müslüm Tosun

CHP Tunceli Mazgirt belediye başkan adayı İsmail Toprak

CHP Tunceli Mazgirt Akpazar belediye başkan adayı Cemal Bulut

CHP Tunceli Hozat belediye başkan adayı Seyfi Geyik

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi