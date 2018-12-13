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CHP Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tokat ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Almus belediye başkan adayı, CHP Reşadiye belediye başkan adayı, Niksar CHP belediye başkan adayı, CHP Yolkonak belediye başkan adayı, CHP Erbaa belediye başkan adayı, CHP Pazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:43
CHP Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tokat ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Almus belediye başkan adayı, CHP Reşadiye belediye başkan adayı, Niksar CHP belediye başkan adayı, CHP Yolkonak belediye başkan adayı, CHP Erbaa belediye başkan adayı, CHP Pazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Tokat ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Tokat Almus Ataköy belediye başkan adayı Servet Durmuş

CHP Tokat Reşadiye belediye başkan adayı Yusuf Duran

CHP Tokat Niksar Yolkonak belediye başkan adayı Nurettin Dinç 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:44
  1. CHP Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019
  2. CHP Almus belediye başkan adayı
  3. CHP Reşadiye belediye başkan adayı
  4. Niksar CHP belediye başkan adayı
  5. CHP Yolkonak belediye başkan adayı
  6. CHP Erbaa belediye başkan adayı
  7. CHP Pazar belediye başkan adayı

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