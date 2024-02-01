CHP TikTok fenomenini aday gösterdi İzmir karıştı!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Cemil Tugay olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Yine İzmir'de bir aday krizi yaşanıyor. TikTok fenımeni Çiğli adayı Uygar Yıldırım'a tepki yağdı. CHP Çiğli İlçe Örgütü'nden açıklama geldi.

Cemil Tugay'ın İBB'ye aday gösterilmesinin ardından İzmir kamuoyunda gündem olan bir diğer aday da Çiğli adayı Uygar Yıldırım oldu. Yıldırım'ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.



Karşıyaka Şemikler Anadolu Lisesi mezunu Uygar Yıldırım, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı'nda da yükseköğrenim eğitimi aldı. Mimarlık ve mobilya sektörlerinde çalışan Yıldırım aynı zamanda İzmir Malatyalılar Dernek Başkanlığı görevini de yürütüyor.

TEPKİ YAĞDI

Uygar Yıldırım’ın adaylığına tepki gösteren bazı partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Partililer, "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz", "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attı. Partililer adına konuşan ve bir önceki dönem CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı olan Baransel Güler, "Yaptığınız yanlıştan dönün. Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil" dedi.

Uygar Yıldırım’ın adaylığının açıklanmasının ardından Çiğli Belediyesi’nin Twitter hesabından da "Çiğli ile yine yeni yeniden" notuyla mevcut belediye başkanı Utku Gümrükçü‘nün videosu paylaşıldı. Daha sonra paylaşım silindi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İLÇE ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan tepkilerin ardından CHP Çiğli İlçe Örgütü'nün sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Çiğli Belediye Başkan adayı netleşmemiştir. Nihai karar 1 ya da 2 Şubat akşamı toplanacak Parti Meclisimizde verilecektir" denildi.