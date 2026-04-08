CHP tel tel dökülüyor! AK Parti’ye bir katılım daha

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve geldikleri günden bu yana Malatya'nın toparlanması için şantiye şefi gibi çalıştıklarını ve şehrin kısa sürede ayağa kalktığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanşehir ilçesi ziyareti kapsamında AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Er, deprem sonrası Malatya'nın toparlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini belirtti.

"İş odaklı çalıştık"

Göreve geldikleri dönemden bu yana iki yıllık süreçte şantiye şefi gibi çalıştıklarını ifade eden Başkan Er, "Bu şekilde çalışmasaydık Malatya hızlı bir şekilde ayağa kalkamazdı. Valimizle sırt sırta verdik, gayretlerimizle işler hızlı ilerledi. Malatya sıkıntıdaydı ve gecikmeler vardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, ‘Sen, bu işin merkezinde ol’ dedi. Biz de işin başında olduk ve Malatya hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Şu ana kadar iş odaklı çalıştık. Bundan sonraki süreçte daha fazla sahada olacağız. Allah'a hamdolsun şehir toparladı. Haziran gibi her şey ortaya çıkar" diye konuştu.

"Başkanımızın tecrübesi Malatya'ya yansıdı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in TOKİ ve belediyecilik tecrübesinin Malatya’ya yansıdığını söyleyen AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı, "Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminizde Doğanşehir'e yaptığınız hizmeti Doğanşehir halkı biliyor. O günden bugüne Malatya halkının başkanımıza bir teveccühü vardı. Deprem oldu sayın başkanımızın TOKİ ve belediyecilik tecrübesi Malatya'ya yansıdı" şeklinde konuştu.

AK Parti’ye katılan Günaydın'a parti rozeti takıldı

Doğanşehir ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konuşmaların ardından Doğanşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesiyken Aralık 2025'te partisinden istifa eden Ergül Günaydın'a AK Partiye katılması dolayısıyla partinin rozetini taktı. Rozet takdiminde konuşan Başkan Er, "Meclis açılışında ‘Gelin kısır siyasi polemiklere girmeyelim, ortak paydamız Malatya olsun’ dedik. Uyumlu bir meclisimiz var. Kararlar oy birliğiyle çıkıyor. Ergül Bey de ‘Adaletli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetimsiniz. Her zaman yanınızdayım’ dedi. Partimize katılma isteği oldu. Teşkilatımıza katılmasından mutluluk duyuyorum. Allah hayırlı etsin" dedi.