2019 yerel seçim CHP Tekirdağ belediye başkan adayları kim oldu? Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP’nin belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. CHP’nin kalelerinden biri olan Tekirdağ'da CHP belediye başkan adayları araştırılıyor. CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? Tekirdağ CHP belediye başkan adayları açıklandı mı? CHP Tekirdağ belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gidecek. 2014 yerel seçimlerde CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazanmıştı. 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile açık, HDP ile gizliden ittifak yapmak için görüşülüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran genel seçim yenilgisini yerel seçimlerde de yaşamak istemiyor. Onun için Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde göstereceği adayları ince eleyip sıkı dokuyor. İYİ Parti ile ittifak yapacak olan CHP, bazı illerde aday çıkarmayıp İYİ Parti’nin adayını destekleceği öğrenildi. CHP’nin hangi illerde İYİ Parti’nin adayını destekleyeceği resmi olarak açıklanmadı. 2014 yerel seçimlerde Kazım Aslan’ı aday gösteren CHP Denizli’den % 38.7 oy oranına sahip olmuştu. 2019 yerel seçimlerde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacağı merak ediliyor. CHP Denizli belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan olmuştu.

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13

MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67

HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72%

Çerkezköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 37

MHP % 11

BBP % 4

HDP % 3

Çorlu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 51

AK Parti % 34

MHP % 9

HDP % 2

Ergene 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

AK Parti % 35

MHP % 17

DSP % 5

HDP % 3

Kapaklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 39

MHP % 6

DP % 2

HDP % 2

Saray 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

MHP % 30

AK Parti % 28

DP % 2

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları (Türkiye geneli)

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi