CHP tek parti yönetiminin adaları peşkeş çektiği Yunanlar böyle sevinmiş!

Yeni Akit Ankara

Tarihçi Mustafa Armağan, Oniki Ada’ya göz diken Yunanlıların, CHP tek parti rejiminin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, adaları almalarına itiraz etmeyince nasıl rahatladıklarını sosyal medya hesabından, 10 Temmuz 1946 tarihli Akşam Gazetesi haber kupürünü paylaşarak CHP ihanetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adaları almalarına itiraz etmeyeceğimizi söyleyince pek sevinmişler!

Mustafa Armağan, Twitter hesabından Akşam Gazetesi’nde 10 Temmuz 1946 tarihinde yer alan haberin kupürüne yer vererek yaptığı paylaşımda, “Yunanlar Oniki Ada'ya göz koymuş ya. Haberden öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'nin itiraz edeceğinden korkmuşlar ama İnönü yönetimi onların endişelerini gidermiş. Adaları almalarına itiraz etmeyeceğimizi söyleyince pek sevinmişler” ifadelerini kullandı.