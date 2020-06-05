CHP sürgün ettiği Nazım'ın heykelini dikti

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Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmaktan başka bir faaliyet göstermeyen CHP, heykel dikmeye devam ediyor.

Halkın özgür iradesiyle seçilen meşru hükümete sivil darbe girişimi olan Gezi Kalkışması'na güzellemelerde bulunan CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlığını yürütttüğü Esenyurt Belediyesi, Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün başbakan olduğu dönemde 11 mahkeme tarafından ayrı ayrı yargılanan, aldığı 28 yıl 4 ay ağır hapis cezasıyla birlikte, hayatı boyunca kamu hizmetine girmesi yasaklanan Nazım Hikmet'in heykelini dikti.

Kemalist zihniyet, 'Burjuva Kemal' şiirini ısrarla gizlediği Nazım Hikmet'i Mustafa Kemal ile yan yana getirmeye çalışıyor. CHP'li belediyenin heykelini yaptığı Hikmet'in Mustafa Kemal'e haraketler etiği şiiri ise şu şekilde:

"Trabzondan bir motor açılıyor

Sa-hil-de-ka-la-ba-lık!

Motoru taşlıyorlar

Son perdeye başlıyorlar!

Burjuva kemal'in omuzuna binmiş

Kemal kumandanın kordonuna

Kumandan kahyanın cebine inmiş"

'Milliyetçi' Meral'in Nazım hayranlığı

MHP’den ayrılırken “Milliyetçilik” iddiasında bulunan ve ülkücülere oynayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in şiirini seslendirmişti.

Oy için seçimlerde CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Akşener'in bu tavrı hiç şaşırtmamıştı.

Mısırlıoğlu'na küfür edenler Hikmet'e toz kondurmuyor

Dindar olduğu için tarihçi Kadir Mısıroğlu’na, Mustafa Kemal’e eleştiride bulunma hakkını çok görenlerin aynı Mustafa Kemal’e yönelik Nazım Hikmet’in hakaretlerini hoşgörmeleri ikiyüzlüğün ne boyutlara çıktığını ortaya koyuyor.