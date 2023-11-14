CHP Sözcüsü'nden skandal açıklama! Hamas'ı çirkin sözlerle hedef aldı
İP'li Meral Akşener'in ardından CHP'de de Hamas'ı hedef alan açıklamalar sürüyor.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları ümmetin izzeti için küffarla savaşırken Türkiye'deki muhalefet partilerinin hedefi haline geldi.
İP Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de Kassam Tugaylarını hedef almıştı.
Bugün de Özel'in sözcüsü Deniz Yücel'den skandal bir açıklama geldi.
Adeta siyonisti savunan CHP'li Yücel, "İsrail’in saldırıları, Hamas’ın bir gece sivillere yaptığı saldırılarla başladı." dedi.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife