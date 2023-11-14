  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Osmanlı Hanedanı Sultan 2. Mahmud bu unvanıyla dünyaya nam saldı: “Son derece önemli, devasa boyutta” Üzerinde titizlikle çalışılıyor

Hak-İş'ten üyelerine TROY kart çağrısı!

Burak Yılmaz giderayak Beşiktaş'ı karıştırdı! Taraftarlar çileden çıktı

Azerbaycan'dan skandal İsrail kararı! Kardeş ülke asrın ayıbına imza attı

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Borcu olanlar işte şimdi hapı yuttu! Şok eden karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Eli verir talkını, kendi yutar salkımı! Ezgi Mola'dan şok eden karar! Bunların gerçek yüzünü gör Türkiye

4 tondan sadece 1 litre çıkıyor! Tamı tamına 10 bin euroya satıyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Asgari ücretle ilgili beklenmedik iddia! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi
Siyaset CHP Sözcüsü'nden skandal açıklama! Hamas'ı çirkin sözlerle hedef aldı
Siyaset

CHP Sözcüsü'nden skandal açıklama! Hamas'ı çirkin sözlerle hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 23:50:00 - 2023-11-15 00:03:36

İP'li Meral Akşener'in ardından CHP'de de Hamas'ı hedef alan açıklamalar sürüyor.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları ümmetin izzeti için küffarla savaşırken Türkiye'deki muhalefet partilerinin hedefi haline geldi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de Kassam Tugaylarını hedef almıştı.

Bugün de Özel'in sözcüsü Deniz Yücel'den skandal bir açıklama geldi.

Adeta siyonisti savunan CHP'li Yücel, "İsrail’in saldırıları, Hamas’ın bir gece sivillere yaptığı saldırılarla başladı." dedi.

Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife
Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!
HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Siyaset

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Zekeriya Yapıcıoğlu Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle kürsüye çıktı!
Zekeriya Yapıcıoğlu Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle kürsüye çıktı!

Sosyal Medya

Zekeriya Yapıcıoğlu Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle kürsüye çıktı!

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...
Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Sosyal Medya

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Bülent Arınç 'sinek vızıltısı' diyordu! Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e tam isabet...
Bülent Arınç 'sinek vızıltısı' diyordu! Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e tam isabet...

Gündem

Bülent Arınç 'sinek vızıltısı' diyordu! Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e tam isabet...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23