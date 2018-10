CHP Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu?

CHP 31 Mart 2019’da yerel seçimlerde 24 Haziran seçimlerinin yenilgisini unutturmak için çalışmalarına hız verdi. CHP, İstanbul’a özel bir ilgi gösteriyor. Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanı olmak için aday adaylık başvurusunu yaptı.

Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Milletin 24 Haziran'da tercihi AK Parti MHP ittifakı olan Cumhur İttifakı oldu. Genel seçimleri geride bırakan Türkiye şimdi de yerel seçimlere gitmeye hazırlanıyor. Türkiye yerel yönetimlerini belirlemek üzere 31 Mart 2019'da sanık başına gidecek. Yerel seçimlerde ittifak yapmak için çalışmalarına devam eden siyasi partiler, bir yandan da belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. CHP, bu seçimde İstanbul'a çok büyük önem veriyor. CHP, İstanbul'u almak için HDP ile ittifak yapmaya bile hazır. Peki CHP'nin kalesi olarak bilinen Şişli'de CHP kimi aday gösterecek?

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Bir grup partili tarafından CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde karşılanan Sarıgül, adaylık başvuru dosyasını Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'e teslim etti. İlçe binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, geçmişte büyük emek verdiği Şişli'yi yeniden şahlandırmak için adım attığını söyledi. Yeni Şişli'nin temellerini partililerle atacaklarını belirten Sarıgül, şöyle konuştu: "Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. En büyük güç halkın gücüdür. Halkın gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün beni buraya getiren, bu yolculuğa çıkaran sizlerin gücüdür, sizlerin sevgisidir, halkın gücüdür. Bugün yeni Şişli için ilçe başkanımıza gerekli müracaatları yaptık. Bu yolculukta muvaffak olacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Seçim gününe kadar birlikte koşacağız, birlikte coşacağız. Her gün bir kartopu gibi büyüyerek, çoğalarak yeni Şişli heyecanını tüm Şişlililere yaşatacağız. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye, her sokağa gireceğiz, her eve tek tek girip her yurttaşımızın elini sıkacağız. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber koşacağız."