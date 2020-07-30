CHP şimdi de sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götürüyor
AYM müptezeli CHP bu kez sosyal medyada küfür, hakaret, şantaj serbest olsun diye mahkeme yolunu tutuyor.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.
Ülkeye yapılan her hizmete takoz koymak isteyen CHP, şimdi de sosyal medya düzenlemesine karşı harekete geçti.
Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını savunan Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağı, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceği yalanını öne sürdü.