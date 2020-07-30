  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

CHP şimdi de sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götürüyor

AYM müptezeli CHP bu kez sosyal medyada küfür, hakaret, şantaj serbest olsun diye mahkeme yolunu tutuyor.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:08:00 -
CHP şimdi de sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götürüyor

Ülkeye yapılan her hizmete takoz koymak isteyen CHP, şimdi de sosyal medya düzenlemesine karşı harekete geçti.

Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını savunan Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağı, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceği yalanını öne sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aziz

hakaret, iftira, yalan, algi olmadan bir chp yi dusunemiyorum:)) kirli siyaset?! islerime ket vuracak bu yasa,
  • Yanıtla
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı