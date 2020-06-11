CHP sığıntısı Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili küstah sözler
CHP'li Abdüllatif Şener, Twitter hesabından küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldı.
CHP sığıntısı Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin çirkin paylaşımda bulundu.
Twitter hesabındaki skandal paylaşımına"Erdoğan Ailesi..." diyerek başlayan Şener, kendince eleştirilerde bulundu.
CHP'li vekil şu küstah ifadeleri kullandı;
"Erdoğan Ailesi... Ülkenin üzerine çökmüş... İş yok, umut yok! Nüfus artıyor, Çalışanlar azalıyor... Allah beterin beterinden saklasın... Mart’ta işsizler değil, Umutsuzlar patlamış!"
Şener'in küstahlığına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.