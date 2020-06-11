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Siyaset

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili küstah sözler

CHP'li Abdüllatif Şener, Twitter hesabından küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:54:00 - 2020-06-11 10:57:39
CHP sığıntısı Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili küstah sözler

CHP sığıntısı Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin çirkin paylaşımda bulundu.

Twitter hesabındaki skandal paylaşımına"Erdoğan Ailesi..." diyerek başlayan Şener, kendince eleştirilerde bulundu.

CHP'li vekil şu küstah ifadeleri kullandı;

"Erdoğan Ailesi... Ülkenin üzerine çökmüş... İş yok, umut yok! Nüfus artıyor, Çalışanlar azalıyor... Allah beterin beterinden saklasın... Mart’ta işsizler değil, Umutsuzlar patlamış!"

Şener'in küstahlığına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

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Yorumlar

Fikri

Evet İTLER de patlamış. Ulu orta uluyorlar.
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akesar

Hade oradan sahtekar. İş de var umut da.Nüfusun artmasından sen de gavurlar gibi rahatsız oluyorsun öyle mi? Hade, hade ordan.
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