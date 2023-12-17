CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı

Buğra Kardan İstanbul

Üst aklın güdümünde olan CHP, şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor. Ekrem İmamoğlu ve emanetçisi Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine tek başına gireceğini ilan eden PKK’nın kuklası HDP’nin son mutasyonu DEM’in kapısını aşındırıyor. İmamoğlu ve Özel, bölücülerle dolu bu partiden “Yerel seçimlerde CHP’nin işaret edeceği adaylara oy vereceğiz” sözü alırken ihanet ittifakına ikna edemediği İP’i sinsi oyunlarla yola getirmeye çalışıyor. Üst akıl, taciz ve kayıt dışı para skandallarıyla başını ağrıttığı Meral Akşener’i yıkmak için İmamoğlu’ndan yararlanıyor. İBB’nin parasını ve gücünü kullanarak İP’ten önemli isimleri koparıyor. Özel de Akşener’in tabanını araklama gayretine giriyor. Ahlâk dışı metotlarla zillet ittifakını yeniden vücuda getirmeye girişen İmamoğlu ve Özel için “Makyavelist” nitelemesi yapılıyor.

Amaç makul ve meşru değil

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “ CHP, amaca giden her yol mubahtır anlayışıyla ilerliyor. Burada esas problem amacın sorgulanması. Amaç meşru değil. Türkiye’nin ayakları üzerinde durmasını önlemek. Meşru olmayanlar, meşru yolları denemez. Son seçimler bu anlamda önemli örnek. Seçimlerin arefesinde ne olmuştu? Kendilerini milliyetçi-maneviyatçı ve dindar olarak tanımlayan, Atatürkçülük’ten dem vuran yapılar Türkiye’yi parçalamayı hedefleyen bir terör örgütünün temsilcisiyle bir araya gelmişti. Altılı, yedili koalisyon hayat bulmuştu. İP Genel Başkanı yenilir yutulur olmayan ifadeler kullanarak terk ettiği masaya geri dönmüştü. Tek maksatları Erdoğan’ı devirmekti onu da başaramadılar. İttifakta olanlardan birinin Allah memleketimizi korumuş dediğini duymuştuk. Muhalif yapılar ibret almıyor. Bunlar, Gazze’de devam eden zulüm ve Filistin toplumunun haklılığı konusunda duyarlı değiller. Dertleri iktidara gelmek, rant paylaşımı yapmak. Bunlar yerelde iktidar olursak merkezi iktidarı sarsar mıyız diye akıllarından geçiriyorlar. Ayak oyunlarını, at pazarlıklarını, el yükseltme çabalarını sürdürüyorlar. Bakmayın şimdi birbirlerini yediklerine, İP’in de DEM’in de üst aklın talimatına, CHP’nin başını çektiği ittifakta bir şekilde yer alacağı kanısındayım. Tabii karşımızda 5 yıldır iş yapamayan bir İmamoğlu profili var İstanbul için. Nihayetinde amaçları ahlâki olmayanların iş tutma biçimlerinin de ahlâki olmadığını İstanbul ve Ankara halkı biliyor.”

Operasyoncu Ekrem

Araştırmacı yazar Murat Özer de şunları söyledi: “Ortada gayri ahlâki yöntemlerden faydalanarak ittifak bina etme teşebbüsü var. Burada operasyon İmamoğlu ve ekibi tarafından çekiliyor. Operasyonun ahlâkla bağdaşır yanı yok, bu hakikat. CHP’nin kurultayında delegelere dağıtılan paralardan, elden ele dolaşan bavullardan şikâyet ediliyordu. Belediyelerin imkânlarının siyasi operasyon için kullanıldığından yakınılıyordu. Şu anda da kamunun paralarının İP’i yola getirmek için kullanıldığı iddia ediliyor, ki bu çok vahim. Burada gayri ahlâki bir yol var. Tabii etme bulma dünyası. Şu anda İP’e çekilen operasyonla 7-8 sene evvel MHP karşı karşıya kalmıştı. İP, MHP’ye operasyon çekmek için devreye sokulmuştu. Ahlâk temelli olmayan, operasyon ürünü olan, fikirden ve idealden kopuk yapılanmalar dağılmaya mahkûm. Karamsar olmamak gerek. Ortada iyi örnekler var mı? Var. Çeyrek asırdır halk, AK Parti’ye oy veriyor. Bu tutarlılıktan, ahlâki disiplinden ileri geliyor. Cumhur İttifakı’nın ahlâki duruşu, ilkeli yönü halkın takdirini topluyor.”

Akşener bedel ödüyor

Gazeteci yazar Serdar Arseven ise şunları ifade etti: “Akşener, tutarsızlığının bedelini ödüyor. Zehir zemberek sözlerle kalktığı masaya tehditlerle ve şantajlarla döndüğü için pişman olan Akşener’in siyasi alanı dar. CHP de bu durumdan yararlanıyor, Baskı uygulayarak tekrar yanına çekmeyi arzu ediyor. Sonuç almak için malum yöntemleri kullanıyor. Baskı uygulayarak Akşener’i kendisiyle hareket etmeye zorluyor. Masadan kalktığında başına gelenleri hatırlatarak, ‘yerel seçimlerde bizimle iş birliği yapmazsan İP’in altını oyarız’ diyor. Akşener, tekmelediği masaya dönerek siyasi iddiasını kaybetti, CHP’nin baskısına açık hâle geldi. CHP, eline geçen imkânı iyi kullanıyor. Ya ‘Benimle el ele verirsin ya da vekillerini alırım’ tehdidinde bulunuyor. Akşener’in ittifaka ikna olup olmayacağını, CHP’nin baskılarına direnip direnmeyeceğini göreceğiz. Bence direncini kaybedecek ve sınırlı iş birliğine gidecek. Bunun dışında İP’te yaprak dökümü olduğunu görüyoruz. Bir vekilin partisinden istifa edip başka bir partiye geçmesi hoş değil. Vekillikten de istifa etmelisin!”

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