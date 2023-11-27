CHP, seçim stratejisini İP ve Meral Akşener üzerine kurdu! Babayı yediler sıra ablada

Buğra Kardan İstanbul

Seçim yenilgileri arefesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “aday ol” çağrısına uymayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le seçim ayarlı operasyona soyundu. İmamoğlu’ndan aldığı talimatla PKK’nın siyasi kolu HEDEP’e şirin görünmek için Türkiye düşmanı operacı müsveddesi Pervin Chakar’ın elini öpen Özel, Akşener’e de yıkama yağlama yapmaya başladı. Özel’in “Meral Abla’mla pek çok zorluğu aşacağıma inanıyorum” sözünü sarf etmesi, Yavaş’ın seçim ittifakına ikna etmek için Akşener’in kapısına gitmesi pes dedirtti. Özel ve Yavaş’ı kale almayan Akşener’e İmamoğlu’nun telefon açıp, ittifak ısrarında bulunması ise yadırgandı. Yüzünde ‘Rabbi Yessir’ gördüğü İmamoğlu’nun bu ısrarı karşısında seçim mağlûbiyetlerini takiben “hayatta başarılar” dilediği CHP’yle kapalı kapılar ardında görüşen Akşener’in takınacağı tavır merak konusu oldu. “31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz” blöfüyle İmamoğlu’nun önemsediği İzmir ve Antalya dahil pek çok belediyeyi kapmayı amaçlayan Akşener’in yine çarka imza atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.

31 Mart'ta dağılma hızlanacak

Olan biteni akit’e değerlendiren deneyimli Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, şunları dile getirdi: “Akşener, başından beri bir operasyonun içinde. İP de toplama bir parti olup dağılmaya mahkûm. Operasyonu yönetenler Akşener’e tahakküm ediyorlar, edecekler. Kurgu baştan yanlıştı. Akşener’in son çıkışları da samimi değil. Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmaya cüret edemez. Akşener’in çıkışları pazarlığa yönelik. Hep böyle hamlelerde bulunuyor. İP kurulduğu dönemde istifa edip geri gelmişti. Tabiatı böyle. Öte yandan, İP’ten kopan Adnan Beker’in açıklamaları ortada. Bunlar CHP ve İP’e yön verenlerin işlerine gelmedi. İP, tarihin karanlığına gömülüyor. Neci olduğunu bilen var mı? Milliyetçi mi, sağcı mı, solcu mu, bölücülere payanda mı? Cevap belli; proje partisi. Hayatiyetini devam ettirmesi zor. Bundan böyle yüzde 3-5 oy alır. Bu yapılanmaya İBB ve ABB maddi yardımda bulunuyordu. Ortada menfaat kalmayınca kavgalar başladı. İP sorunlu bir yapılanmadır, dağılacaktır. Siyasette önemli rol oynayamayacaktır. CHP’nin peşine takılması, İmamoğlu-Yavaş-Özel üçlüsüyle 31 Mart seçimlerinde ittifak yapması dağılışını ve yıkılışını hızlandıracaktır.”

Nerden baksan tutarsızlık

Araştırmacı İhsan Aktaş ise şunları söyledi: “İP’in bir parti hüviyeti kazanamadığı aşikâr. Kimliğini oturtamadığı net. Kurulduğu günden bu yana CHP’nin yedeği gibi görüntü verdi. Seçimlerde CHP’ye çalıştı. Meral Hanım, bu durumun önüne geçer mi bilinmez. Amma CHP ile ittifak yapsa da yapmasa da problemlerle karşı karşıya kalacak. Bu durum ‘Kırk katır mı, kırk satır mı’ sualini akla getiriyor. İP’te çalkantı var. Maddi tartışmalar alevleniyor. Daha da alevlenme ihtimali kuvvetli. Meral Hanım’ın ittifaka devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Ama ittifaka devam ettiğinde olacaklar belli. Temel, yolda muz kabuğunu görmüş ve ‘Eyvah kayıp düşeceğum’ demiş. Onun gibi bir şey. İP’te yüzde 40 oy kaybı var. Bu hatırı sayılır bir oran. Her hâlükârda İP sıkıntıya girecek. Her senaryo dikkate alınmalı. Buna göre önlem alınmalı. Unutulmamalı ki İP, tek başına ilerlediği durumda toparlanır ama CHP’yle ittifaka devam ettiği durumda iç tartışmalar, kavgaları önleyemez. Nihayetinde İP için çok iyi bir gelecek görünmüyor. Ne yazık ki bir siyasi partide olması gereken unsurlar İP’te yok. Kulağımıza geliyor, milletvekilleri özel okullarda okuyan öğrenciler gibi davranıyorlarmış. Zamanında toplantıya gelip gitmiyorlarmış. Hatta aralarında ‘Paramızla milletvekili sandalyesinde oturuyoruz’ diyenler varmış. Bu hoş değil. Hülâsa bağımsız, kendi kimliğiyle yol alması İP’i partileştirir aksi takdirde iç çekişmeler bitmez. İmamoğlu-Yavaş-Özel’le yola devam ettiği takdirde Akşener, daha zor döneme girer. Gelinen aşamada Akşener’in cevaplaması gereken çok soru var. Kafaları kurcalayan bu soruların başında da ‘İttifak çıkışları siyasi pazarlık için miydi’ bulunuyor. Akşener, akılları karıştıran suallere cevap üretmediğinden tenkit ediliyor. CHP ve HEDEP ittifakı doğal. İkisi de sol parti olduğundan kaybetmiyorlar. Burada kabak İyi Parti’nin başına patlıyor. Örneğin PKK yuvası Kandil’in, İmamoğlu lehine açıklamaları CHP’ye zarar vermez ama İP’e zarar verir. Bu hususu İP’in ele alması yararlı olacak.”