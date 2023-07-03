CHP raydan çıktı! Milyonluk Atatürk heykeline konserli açılış 40 milyon TL tuttu!
CHP'li belediyelerin ''heykel' odaklı hizmetleri devam ediyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Finike'ye Atatürk heykeli yaptırdı.
CHP'li belediyelerin ''heykel' odaklı hizmetleri devam ediyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Finike'ye Atatürk heykeli yaptırdı.
Finike'de 22 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 40 milyon TL’ye mal olan heykelin açılışı için konser düzenlendi. Kent birçok sorunla boğuşurken kaynakların heykel ve konserlere harcanması büyük tepki çekti.