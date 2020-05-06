CHP RAND CORP'un darbe taktiğini izliyor iddiası

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, son günlerde CHP'li yöneticilerin başını çektiği darbe imalarını değerlendirdi.

CHP'li Özgür Özel'in söylemi ile başlayıp, Ragıp Zarakolu'nun yazısına kadar olan süreci değerlendiren Hacısalihoğlu, "Birkaç gündür bunları konuşuyoruz ama sanki birbirinin parçaları gibi bir iklimin içinden doğan bir yaklaşımı görüyoruz. Yazarın durup dururken makus talihten çıkış yok deyip resimler koyup bir idam çağrıştırması yapma arzusu görüyoruz. Burada arzu edilen murad edilen iklim nedir? Yine bir muhalif partinin Meclis'teki grup başkanvekilinin seçtiği sözcükler. Saray rejimi dediğiniz andan itibaren bir meşruiyet tartışmasını başlatıyorsunuz. Meşru kabul etmiyorsunuz. Saray rejimi ne demek?

Çok açık, burada niyet okuma meselesi falan yok. Bu cümlenin altına da kimse sığınmasın. Ardından diyorsunuz ki, "Bu saray rejimi gidecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelecek" Bu izaha muhtaç bir cümle. Kimdir bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Bugünkü devlet kimin devleti o zaman?" diye sordu.

"Bu denli vurgulu cümleleri, daha detaylı izah etmezseniz kalıcılaşır bu cümleler." diyen Prof. Hacısalihoğlu sonra da Canan Kaftancıoğlu'nun "Veya başka şekilde" dediği açıklamanın anlamını sorguladı. Prof. Dr. Hacısalihoğlu şunları söyledi:

"Bir başka şey. "İktidar değişikliği hatta daha ileri bir şey söyliyeyim sistem değişikliğine gidecek. Bir erken seçimle veya başka bir şekille" Demokratik bir sistemde bir erken seçimden başka şekilde ne olabilir? Seçim yöntemdir. Seçimle demokrasinin önü açılır. İzah etmelerini istiyoruz. Bir erken seçimle veya başki bir şekilde" Canan Kaftancıoğlu'nun lafları bunlar. Bunu izah etsin bu başka şekilde nedir? Ne olabilir?"

Rand Corp'un raporu ve CHP'nin söylemi

Korona salgını öncesinde Türkiye'nin gündemine gelen ve günlerce tartışılan RAND CORPORATİON'un darbe iddiaları içeren raporunu hatırlatan Yaşar Hacısalihoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Tabi korona gündeminden önce çok konuşuyorduk RAND CORP'un raporu. Bunda enteresan bir şey var tabi. Sadece Milli Savunma Üniversitesi'nin müfradatına kadar bundan rahatsızlık duyacak vurgular detaylandırılmış, orta rütbeli subaylar açısından bir darbe ihtimalinden söz etmenin ötesinde muhalefete yön çizen, adeta ona bir söylem analizi ile nasıl yapılması gerektiğinin içeriğini de taşıyan bir rapor. Bunu de neye karşı yaptığı çok açık. Her yerde geçiyor. Doğrudan bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Bugün kullanılan bu dil, tercih edilen bu sözcükler bu anlama geliyor. Türkiye'de bir darbeler süreci yaşanmıştır ama bu 15 Temmuz'da denenen şey hem bir darbe teşebbüsüydü hiç kuşkusuz. Ama ondan çok fazla detayları ve bileşenleri vardı. Klasik darbenin ötesinde anlamlar içeriyordu. Niçin CHP'nin bazı yöneticilerinin kullandığı tercih ettiği dil yeni bir dil değil. Epey zamandır tercih ediyor. Yani 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedikleri günden itibaren dengesi bozulmuş bir CHP yönetimi var açıkcası. FETÖ'nün lügatından çıkmış sözcükleri kullanma ihtiyacı duymasından kaynaklanan birçok husus var. Bu büyük bir denge bozukluğu oluşturmuştur."