CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na öfkelenen milletvekili toplantıyı terk etti!

Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına tutuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sert tartışma yaşadığı CHP PM'de, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın da Kılıçdaroğlu'na kızarak toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

İtirazları oylamaya sunulan il ve ilçe başkanları için çok sayıda "Kabul" oyu verilmesine Kılıçdaroğlu'nun sinirlendiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, "Nasıl bu kadar kabul oyu verirsiniz. Bunlarla ilgili gerekçeleri tek tek size açıkladık" diyerek oylamama sonucuna tepki gösterdi.

İddiaya göre, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı fa Kılıçdaroğlu'na sinirlenerek, toplantıyı terk etti.

T24’ün haberinde Hasan Baltacı'nın iddiaya ilişkin, "Şu anda bir değerlendirme yapmayacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.