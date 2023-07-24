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Siyaset CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na öfkelenen milletvekili toplantıyı terk etti!
Siyaset

CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na öfkelenen milletvekili toplantıyı terk etti!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 17:15:00 -
CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na öfkelenen milletvekili toplantıyı terk etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine darbe yapmak isteyenlerin ilk defa yüzleştiği Parti Meclisi toplantısına ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına tutuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sert tartışma yaşadığı CHP PM'de, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın da Kılıçdaroğlu'na kızarak toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

İtirazları oylamaya sunulan il ve ilçe başkanları için çok sayıda "Kabul" oyu verilmesine Kılıçdaroğlu'nun sinirlendiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, "Nasıl bu kadar kabul oyu verirsiniz. Bunlarla ilgili gerekçeleri tek tek size açıkladık" diyerek oylamama sonucuna tepki gösterdi.

İddiaya göre, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı fa Kılıçdaroğlu'na sinirlenerek, toplantıyı terk etti.

T24’ün haberinde Hasan Baltacı'nın iddiaya ilişkin, "Şu anda bir değerlendirme yapmayacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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