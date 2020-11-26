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Aktüel CHP PM toplantısı sona erdi
Aktüel

CHP PM toplantısı sona erdi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri ele alındı - Toplantıda, Ekonomi Masası'nın Adana, Mersin ve Hatay'daki çalışmalarına ilişkin PM üyelerine bilgi verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:15:17 -
CHP PM toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan PM toplantısı 5 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayan PM toplantısında, MYK'nin 9 Kasım'daki toplantısında Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve Yönetim Kurulu üyesi Erol Göbelek'in, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış ve Yönetim Kurulunun, İslahiye İlçe Yönetim Kurulu üyesi Efkan Köse'nin ve Nizip İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Özaslan ve Abdulkadir Akçakoca'nın görevden alınması kararına yönelik itirazlar görüşüldü.

CHP tüzüğü gereği söz konusu itirazların kabulü veya reddi için PM üyelerinin kapalı şekilde oy vermesi gerekiyor.

Toplantı video konferans yöntemiyle yapıldığı için itirazlar işleme alındı ancak il başkanı ve diğer ilçe yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları itiraza ilişkin oylama yüz yüze gerçekleştirilecek toplantıya bırakıldı. PM üyeleri yapılan ilk yüz yüze toplantıda, bu itirazları karara bağlayacak.

Güncel siyasi gelişmelerin de ele alındığı PM'de, pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri de değerlendirildi.

Toplantıda, ayrıca CHP Ekonomi Masası'nın Adana, Mersin ve Hatay'daki çalışmalarına ilişkin üyelere detaylı bilgi aktarıldı. Bundan sonra yapılacak il ziyaretlerine ilişkin PM üyelerine bilgi verildi.


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