CHP PM seçim sonuçları son dakika

Son dakika... CHP Parti Meclisi seçim sonuçları ne oldu? Bilkent Odeon'da seçimlere geçilmesi için beklenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı söylenen 80 kişilik "anahtar liste" kurultay delegelerine ulaştırıldı. Listede 18 kişilik mevcut MYK'nin tamamı yer alırken, her bölgeden milletvekilleri ve il başkanları da listeye girdi. Listede CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, Beykoz İlçe Örgütünden başörtülü avukat Sevgi Kılıç, Orhan Kemal'in 4 çocuğundan en küçüğü olan Işık Öğütçü, babasının apartman görevlisi olduğu belirtilen öğrenci Esra Dirican gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, danışmanları Deniz Demir ve emekli general Ali Er de listede yer alıyor.

PM listesinde yer alan milletvekilleri

Listede Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde BKYP ve YDK da dahil olmak üzere toplamda 44 milletvekili yer aldı. CHP Tüzüğüne göre 60 kişilik PM'nin 8 üyesi BKYP'den seçiliyor. Kılıçdaroğlu da 12 kişi yayınladığı BKYP listesinde 3 genel başkan yardımcısı ile akademisyenler Tarık Şengül, Kunter Öymen, Ali Rıza Erbay ile sanatçı Onur Akın'ı aldı. BKYP'de Lale Karabıyık, Yunus Emre ve Fethi Açıkel bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun PM anahtar listesinde yer alan isimler

PM: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı,Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.

Kültür ve Bilim Platformu

Lale Karabayık, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Dr. Aylin Yaman, Prof. Örsan Kunter Öymen, Prof. Hüseyin Tarık Şengül, Onur Akın, Baran Seyhan.

YDK: Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Bülent Maraklı, Ahmet Örsen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Garip Erdoğan, Bülent Yücetürk, Saniye Gül Barut, Doğuşcan Aygün, Yiğit Acar, Gülşah Deniz Atalar

Mevcut PM, YDK ve MYK şöyle:

PM: Ahmet Haluk Koç, Ahmet Tuncay Özkan+, Ahmet Ünal Çeviköz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Öztunç, Ali Şeker, Ayça Taşkent, Aykut Erdoğdu, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Candan Yüceer, Celal Çelik, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger,Erdoğan Toprak, Eren Erdem, Faik Öztrak, Fatma Güner, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Pamuk Ateşli, Gamze Taşcıer, Gaye Usluer, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Gülizar Biçer Karaca, Hakkı Suha Okay, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Lale Karabıyık, Mehmet Akif Hamzaçebi, Mehmet Ali Çelebi, Meryem Gül Çiftçi, Muharrem Erkek, Müslim Sarı, Oğuz Kaan Salıcı+, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal+, Pınar Uzun, Selin Sayek Böke, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Umut Tekin, Veli Ağbaba, Yaşar Seyman, Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeki Kılıçaslan.

YDK: Ahmet Eren Özsoy, Cem Artantaş, Emrah Arslan, Erdoğan Kılıç, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan.

MYK: Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Yunus Emre.