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Aktüel CHP PM, perşembe günü toplanacak
Aktüel

CHP PM, perşembe günü toplanacak

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri ele alınacak - Toplantıda, ayrıca Ekonomi Masası'nın Adana, Mersin ve Hatay'daki çalışmalarına ilişkin üyelere bilgi verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:20:46 -
CHP PM, perşembe günü toplanacak

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, 26 Kasım Perşembe saat 12.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak.

Genel Başkan'ın sunuşuyla başlayacak PM toplantısında, MYK'nın 9 Kasım'daki toplantısında görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve yönetim kurulu üyesi Erol Göbelek'in, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış ve yönetim kurulunun, İslahiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Efkan Köse'nin ve Nizip İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Özaslan ve Abdulkadir Akçakoca'nın görevden alma kararına yönelik itirazlar görüşülecek.

Güncel siyasi gelişmelerin de ele alınacağı PM'de, pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri de değerlendirilecek.

Toplantıda, ayrıca CHP Ekonomi Masası'nın Adana, Mersin ve Hatay'daki çalışmalarına ilişkin üyelere bilgi verilecek.

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