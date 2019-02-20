CHP, petrol aranmasına bile karşı

Türkiye’nin Akdeniz’de yaptığı petrol ve doğalgaz aramaları başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız ederken bu kervana CHP de katıldı. “Tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar dolar Akdeniz’in derin sularına gömülecektir” ifadeleri ile Türkiye’nin yaptığı arama çalışmalarının iptal edilmesini isteyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamalarının ardından konuya ilişkin Akit’e konuşan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, “Türkiye’nin kendi başına bu aramaları yapabilmesi önemli bir bağımsızlık göstergesidir” dedi.

“Kendi sondajımızı kendimiz yapmamız önemli bir bağımsızlık sembolü”

“Deniz yüzeyinden yapılan petrol ve doğalgaz aramacılığı zaten pahalı bir süreç. Karada 5’e mal edilen arama, denizde 25’e, 50’ye, 150’ye mal edilebiliyor” bilgisini paylaşan Akyener, “Denizde bu işi yapmak zor. Türkiye’nin daha önce bu minvalde sondaj yapabilecek bir gemisi yoktu. Türkiye baştan bir gemi aldı, geminin içini donatı. Haliyle bunlara masraflar yapıldı. Ancak bu saatten sonra çok daha düşük maaliyetlere bu sondajlar yapılacak. Daha önce bu tarz bir sondaj yapmak istediğimizde günlük kira üzerinden gemi, personel ve teçhizat kiralanıyordu. Şu anda o duruma göre çok daha hesaplı bir durum söz konusu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin kendi enerjisini kendi çıkarma yönünde göstermiş olduğu çabanın bir ifadesi. Önemli bir bağımsızlık sembolüdür. Türkiye’nin bu bakımdan bu teknolojiye sahip olması çok önemli. Hâlâ aranmamış, üzerinde çalışılmamış birçok yer var. Yerli aramacılık hamlesini bu bakımdan çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sondaj için başka ülkelerin kapısına gitmemek için bu adımların atılmasının mecbur olduğuna dikkat çeken Akyener, “Sonuç itibariyle bir teknoloji yatırımı ve tecrübe gelişimi söz konusu. Bu işler maliyetli işler. Ancak atılan adım bakımından ülkemizin geleceği ve bağımsızlığı adına değerli bir adımdır. Bu gelişme neticesinde Türkiye başka alanlarda da aramacılık yapabilir. Bu noktada ekipmanımız ve tecrübeli personelimiz gelişiyor. Türkiye’nin denizde sondaj yapabilirlik yeteneği kazanması çok önemli. Eğer bu şekilde bir yola gitmezsek sürekli olarak başkalarının kulelerini ve ekiplerini kiralamamız gerekecek” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki süreçte Türkiye ciddi kârlar elde edebilir”

Petrol fiyatlarının düşük olması sebebiyle Türkiye’nin süreci daha ucuz maliyetlerle geçirdiğini belirten TESPAM Başkanı Akyener, “Halen petrol fiyatlarının düşük olduğunu dikkate alırsak, bizim şu an aldığımız ekipmanlar fiyatların yüksek olduğu zamanlara göre çok daha uygun fiyatlarda elde ediliyor. Maliyetler şu anda düşük. Bu alanda yatırım yapmak içinde bulunduğumuz dönemde çok mantıklı. Önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının artması durumunda Türkiye ciddi karlar elde edebilir. Kısacası; Türkiye bu aramaları kendi yaparak çok büyük maliyet avantajları sağlıyor. Bu masraf önemli bir noktada tecrübe birikimine yapılıyor. Türkiye’nin kendi başına bu aramaları yapabilmesi önemli bir bağımsızlık göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.