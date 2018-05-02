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CHP Perinçek'i ittifak dışına attı: Seni istemiyoruz

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuran CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Vatan Partisi’ni arayarak, "Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği belirtildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:20
CHP Perinçek'i ittifak dışına attı: Seni istemiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Vatan Partisi'ni arayıp "Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği ifade edildi.

Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi arasında ittifak kurulması önerisinde bulunduğunu, Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye “Ben buna varım, ikna edelim” cevabını verdiğini iddia etti. 

Ancak 24 Haziran'daki erken seçim dolayısıyla siyaset gündeminin sürekli değiştiği Ankara'dan farklı bir bilgi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı telefonla arayıp “Biz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık. Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği öğrenildi.

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Telefon olayını doğrulayan Vatan Partisi Genel BaşkanıDoğu Perinçek Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ABD bizi istemiyor. Vatan Partisi; hem MHP’den hem AKP’den oy çekebilecek bir partidir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İki yıl içinde de Türkiye yeniden seçime girecek ve biz hak ettiğimiz yere geleceğiz."

CHP; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifaka gitme kararı almıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:20
  1. Ankara
  2. Bülent Tezcan
  3. Doğu Perinçek

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