CHP patrondan işaret bekliyor

Seçime iki aydan daha az zaman kaldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının üzerinden 15, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasından sonra 12 gün geçti. Bahçeli’nin 9 Ocak’taki “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır” sözleri ise 113 gün önceydi. Türkiye’nin 2’inci büyük partisi olan CHP ise bu süre zarfında hâlâ bir aday çıkaramadı. CHP’liler kime oy vereceğini bilmezken, partide ne seçime ilişkin bir saha çalışması ne de aday tanıtım programı düzenlenemedi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cuma gününü işaret ettiği aday konusunu siyasiler Akit’e değerlendirdi.

GAYRI MİLLİ MUHALEFET BOCALADI

Gazetemize konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP’nin kendisini tarif edemez hale düştüğünü söyledi. AK Parti’li İbrahim Aydemir, “Biz siyasetteki duruşumuzu milli ve yerli anlayışla tarif ediyoruz. Siz hiç CHP’yi tarif eden bu nevi bir tanıma rastladınız mı? Rastlayamazsınız çünkü tarifsiz bir hale düştüler. Bunlar aylarca hodri meydan dediler, seçime gidelim dediler. Ne oldu? İşte 15 gün önce Sayın Bahçeli erken seçim dedi, 12 gün önce Cumhurbaşkanımız ‘eyvallah hadi kabul millete gidelim’ dedi. Biz bir seçim bittiğinde dört sene sonra seçim var düşüncesiyle seçim var diye değil, seçimin bittiği hemen sonraki gün milletle birlikte oluruz. Bunu bütün vekillerimiz, bütün teşkilatlarımız hayata bu şekilde yansıtırlar. Oysa bir CHP vekilini manipülasyon kaydı olmadan milletin içinde görmüyoruz. Politika üretmek, milletin derdine derman olmak, milletle yürek yüreğe olmak bunların kitabında yok. Gelinen noktada da bocaladılar, aday bulamıyorlar. Öylesine garabet yaşanıyor ki bir dönem AK Parti’de yer almış birtakım isimlerden medet umuyorlar” dedi.

MİLLETİN BOY ÖLÇÜLERİNİ ALMASINDAN KORKUYORLAR

Aydemir, “Parlamenter sistem dediğiniz sistemde bir partinin genel başkanı, başbakanlık vazifesini cumhurbaşkanından almak üzere siyaset yaparlar. Genel başkan, başbakan adayıdır başka izahı yoktur. Şimdi yeni bir sisteme evrildik ve bu sistemde partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmalılar ki ülkeyi yönetebilsinler. Ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıp aday olamıyor, böyle bir parti olamaz” diye konuştu. Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu adam kendisini nasıl izah edecek? Çatı aday dediler bulamadılar o halde her parti kendi genel başkanını aday etmeli. Bunlar şunu iyi biliyor, millet boylarının ölçüsünü alacak ve bir resim ortaya çıkacak ki ‘bücür’ bir halde bir resim koyacaklar onun için endişe ediyorlar” şeklinde konuştu.



CHP ‘BÜYÜK PATRON’DAN HABER BEKLİYOR

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Savcı Sayan, CHP’nin 2010 yılından beri işgal altında olduğunu ve bu nedenle ‘büyük patron’dan aday konusunda haber gelmediği için partide debelenme yaşandığını söyledi. Savcı Sayan, “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan yerli ve milli liderlerdir dolayısıyla kendi kararları milletimizin kararlarıdır ve kendi kararlarını kendileri alıyorlar, bu iradeye sahipler. Ama CHP 2010 yılından beri işgal altında olduğu için aldığı bütün kararlar yurt dışından geliyor. CHP daha yurt dışından haber gelmediği için debelenip duruyor, top çeviriyor. Konuyu Parti Meclisi’ne taşıdıkları, MKYK’da değerlendirdikleri söylemleri tamamen yalan. Büyük patrondan haber bekliyorlar ve ‘büyük patron’ daha ismi bildirmediği için büyük sıkıntı yaşıyorlar. Aldıkları kararların ne kadar gayrı milli olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Ben CHP’nin bu saatten sonra bu ülkeye bir fayda sağlayamayacağını düşünüyorum. Sürgüne gönderilen vekillerine bakınca da bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.