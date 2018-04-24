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CHP Parti Meclisi'nde Abdullah Gül tartışması

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin olağanüstü toplandı.

24 Nisan 2018 Salı 21:48
CHP Parti Meclisi'nde Abdullah Gül tartışması

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

BAZI PM ÜYELERİ: MUTLAKA KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARMALIYIZ

Edinilen bilgiye göre, toplantıda PM üyelerinin bir kısmı CHP'nin ilk turda mutlaka kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması gerektiğini ifade etti.

İttifakın önemine işaret eden PM üyeleri, aday destekleme sürecinin ikinci turda netleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.

ABDULLAH GÜL TARTIŞMASI

Bazı PM üyeleri ise "eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine" yönelik iddialara tepki gösterdi. Gül'ün cumhurbaşkanlığı dönemindeki icraatlarını eleştiren PM üyeleri, bu adaylığa karşı çıktı.

PM üyelerini tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu'nun notlar alarak, "bütün kitleleri kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını" söylediği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:48
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