CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik: Yeter ulan!
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı. Toplantı salonundan "Yeter ulan" sesleri yükseldiği belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında büyük gerginlik çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında "Yeter ulan" sesleri duyuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar sonrası gerginlik çıktı.
Mersin ilçe adayları konusunda Parti Meclisi’nde yaşanan gerginlik salon dışına taştı.
CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırarak salonu terk etti. Yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.
Kaynak: İHA
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