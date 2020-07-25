CHP Parti Meclisi (PM) isim listesi CHP parti meclisi üyeleri seçim sonuçları

Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33'üncü Olağan Kurultay'da oturmuştu. Bu tarihten itibaren, 2010, 2012, 2014 ve Mart 2018'te olağanüstü, 2012, 2016 ve 2018'de olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 37'nci Olağan Kurultay için delegelerin oyuna talip olacak.

CHP Genel Başkanlığı için kimler aday?

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıkladı. CHP’de kayıtlı 1375 delegesi bulunuyor.

CHP Parti Meclisi (PM) isim listesi

Kurultayın ikinci günü gerçekleştirilecek PM seçimlerinin ise büyük bir yarış halinde geçmesi bekleniyor. 10 kurultay delegesinin imzasıyla aday olunan PM üyeliği için başvuru sayısı her kurultayda 500'lere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle bu sayının biraz daha az olması beklense de şimdiden parti kulislerinin hareketli olduğu biliniyor. CHP'de PM, kurultay sonrası en yetkili organ olarak kabul ediliyor. Sayısını Genel Başkanın belirlediği Merkez Yönetim Kurulu, PM üyeleri arasından seçiliyor. En geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın başkanlığında toplanan PM'de, parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alınıyor. CHP Parti Meclisi (PM) isim listelerinin önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

CHP PM üyeleri

Ahmet Haluk Koç

Parti Meclisi Üyesi

Ahmet Tuncay Özkan

Parti Meclisi Üyesi

Ahmet Ünal Çeviköz

Parti Meclisi Üyesi

Ali Haydar Hakverdi

Parti Meclisi Üyesi

Ali Öztunç

Parti Meclisi Üyesi

Ali Şeker

Parti Meclisi Üyesi

Ayça Taşkent

Parti Meclisi Üyesi

Aykut Erdoğdu

Parti Meclisi Üyesi

Ayşe Eser Danışoğlu

Parti Meclisi Üyesi

Bülent Ecevit Tatlıdil

Parti Meclisi Üyesi

Bülent Kuşoğlu

Parti Meclisi Üyesi

Bülent Tezcan

Parti Meclisi Üyesi

Burhan Şenatalar

Parti Meclisi Üyesi

Candan Yüceer

Parti Meclisi Üyesi

Celal Çelik

Parti Meclisi Üyesi

Çetin Osman Budak

Parti Meclisi Üyesi

Ekrem Kerem Oktay

Parti Meclisi Üyesi

Emine Gülizar Emecan

Parti Meclisi Üyesi

Emre Çam

Parti Meclisi Üyesi

Erbil Aydınlık

Parti Meclisi Üyesi

Erdal Aksünger

Parti Meclisi Üyesi

Erdoğan Toprak

Parti Meclisi Üyesi

Eren Erdem

Parti Meclisi Üyesi

Faik Öztrak

Parti Meclisi Üyesi

Fatma Güner

Parti Meclisi Üyesi

Fethi Açıkel

Parti Meclisi Üyesi

Gamze Akkuş İlgezdi

Parti Meclisi Üyesi

Gamze Pamuk Ateşli

Parti Meclisi Üyesi

Gamze Taşcıer

Parti Meclisi Üyesi

Gaye Usluer

Parti Meclisi Üyesi

Gökan Zeybek

Parti Meclisi Üyesi

Gökçe Gökçen

Parti Meclisi Üyesi

Gökhan Günaydın

Parti Meclisi Üyesi

Gülçin Timur

Parti Meclisi Üyesi

Gülizar Biçer Karaca

Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Suha Okay

Parti Meclisi Üyesi

Haluk Pekşen

Parti Meclisi Üyesi

İlhan Cihaner

Parti Meclisi Üyesi

Lale Karabıyık

Parti Meclisi Üyesi

Mehmet Akif Hamzaçebi

Parti Meclisi Üyesi

Mehmet Ali Çelebi

Parti Meclisi Üyesi

Meryem Gül Çiftci

Parti Meclisi Üyesi

Muharrem Erkek

Parti Meclisi Üyesi

Müslim Sarı

Parti Meclisi Üyesi

Oğuz Kaan Salıcı

Parti Meclisi Üyesi

Onursal Adıgüzel

Parti Meclisi Üyesi

Orhan Sarıbal

Parti Meclisi Üyesi

Pınar Uzun

Parti Meclisi Üyesi

Selin Sayek Böke

Parti Meclisi Üyesi

Semra Dinçer

Parti Meclisi Üyesi

Sera Kadıgil

Parti Meclisi Üyesi

Seyit Torun

Parti Meclisi Üyesi

Tekin Bingöl

Parti Meclisi Üyesi

Umut Tekin

Parti Meclisi Üyesi

Veli Ağbaba

Parti Meclisi Üyesi

Yaşar Seyman

Parti Meclisi Üyesi

Yıldırım Kaya

Parti Meclisi Üyesi

Yüksel Taşkın

Parti Meclisi Üyesi

Yunus Emre

Parti Meclisi Üyesi

Zeki Kılıçaslan

Parti Meclisi Üyesi