CHP Parti Meclisi (PM) isim listesi CHP parti meclisi üyeleri seçim sonuçları
Son dakika haber: Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 37'nci Olağan Kurultayı yapılıyor. 2023 seçimlerine yenilenmiş kadro ile girmeye hazırlanan CHP’de hem genel başkanlık hem de Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu, kendi ekibini CHP Parti Meclisi’nde güçlü bir şekilde yer almasını isterken, muhalif kanat ise Kılıçdaroğlu’nun PM listesini delmenin derdinde. Peki CHP Parti Meclisi’ne kimler girdi? CHP Parti Meclisi üyeleri 2020 kimler oldu? CHP parti meclisi aday listesi kimlerden oluştu? İşte CHP Parti meclisi seçim sonuçları son dakika haberleri.
Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33'üncü Olağan Kurultay'da oturmuştu. Bu tarihten itibaren, 2010, 2012, 2014 ve Mart 2018'te olağanüstü, 2012, 2016 ve 2018'de olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 37'nci Olağan Kurultay için delegelerin oyuna talip olacak.
CHP Genel Başkanlığı için kimler aday?
CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıkladı. CHP’de kayıtlı 1375 delegesi bulunuyor.
CHP Parti Meclisi (PM) isim listesi
Kurultayın ikinci günü gerçekleştirilecek PM seçimlerinin ise büyük bir yarış halinde geçmesi bekleniyor. 10 kurultay delegesinin imzasıyla aday olunan PM üyeliği için başvuru sayısı her kurultayda 500'lere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle bu sayının biraz daha az olması beklense de şimdiden parti kulislerinin hareketli olduğu biliniyor. CHP'de PM, kurultay sonrası en yetkili organ olarak kabul ediliyor. Sayısını Genel Başkanın belirlediği Merkez Yönetim Kurulu, PM üyeleri arasından seçiliyor. En geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın başkanlığında toplanan PM'de, parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alınıyor. CHP Parti Meclisi (PM) isim listelerinin önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.
CHP PM üyeleri
Ahmet Haluk Koç
Parti Meclisi Üyesi
Ahmet Tuncay Özkan
Parti Meclisi Üyesi
Ahmet Ünal Çeviköz
Parti Meclisi Üyesi
Ali Haydar Hakverdi
Parti Meclisi Üyesi
Ali Öztunç
Parti Meclisi Üyesi
Ali Şeker
Parti Meclisi Üyesi
Ayça Taşkent
Parti Meclisi Üyesi
Aykut Erdoğdu
Parti Meclisi Üyesi
Ayşe Eser Danışoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Bülent Ecevit Tatlıdil
Parti Meclisi Üyesi
Bülent Kuşoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Bülent Tezcan
Parti Meclisi Üyesi
Burhan Şenatalar
Parti Meclisi Üyesi
Candan Yüceer
Parti Meclisi Üyesi
Celal Çelik
Parti Meclisi Üyesi
Çetin Osman Budak
Parti Meclisi Üyesi
Ekrem Kerem Oktay
Parti Meclisi Üyesi
Emine Gülizar Emecan
Parti Meclisi Üyesi
Emre Çam
Parti Meclisi Üyesi
Erbil Aydınlık
Parti Meclisi Üyesi
Erdal Aksünger
Parti Meclisi Üyesi
Erdoğan Toprak
Parti Meclisi Üyesi
Eren Erdem
Parti Meclisi Üyesi
Faik Öztrak
Parti Meclisi Üyesi
Fatma Güner
Parti Meclisi Üyesi
Fethi Açıkel
Parti Meclisi Üyesi
Gamze Akkuş İlgezdi
Parti Meclisi Üyesi
Gamze Pamuk Ateşli
Parti Meclisi Üyesi
Gamze Taşcıer
Parti Meclisi Üyesi
Gaye Usluer
Parti Meclisi Üyesi
Gökan Zeybek
Parti Meclisi Üyesi
Gökçe Gökçen
Parti Meclisi Üyesi
Gökhan Günaydın
Parti Meclisi Üyesi
Gülçin Timur
Parti Meclisi Üyesi
Gülizar Biçer Karaca
Parti Meclisi Üyesi
Hakkı Suha Okay
Parti Meclisi Üyesi
Haluk Pekşen
Parti Meclisi Üyesi
İlhan Cihaner
Parti Meclisi Üyesi
Lale Karabıyık
Parti Meclisi Üyesi
Mehmet Akif Hamzaçebi
Parti Meclisi Üyesi
Mehmet Ali Çelebi
Parti Meclisi Üyesi
Meryem Gül Çiftci
Parti Meclisi Üyesi
Muharrem Erkek
Parti Meclisi Üyesi
Müslim Sarı
Parti Meclisi Üyesi
Oğuz Kaan Salıcı
Parti Meclisi Üyesi
Onursal Adıgüzel
Parti Meclisi Üyesi
Orhan Sarıbal
Parti Meclisi Üyesi
Pınar Uzun
Parti Meclisi Üyesi
Selin Sayek Böke
Parti Meclisi Üyesi
Semra Dinçer
Parti Meclisi Üyesi
Sera Kadıgil
Parti Meclisi Üyesi
Seyit Torun
Parti Meclisi Üyesi
Tekin Bingöl
Parti Meclisi Üyesi
Umut Tekin
Parti Meclisi Üyesi
Veli Ağbaba
Parti Meclisi Üyesi
Yaşar Seyman
Parti Meclisi Üyesi
Yıldırım Kaya
Parti Meclisi Üyesi
Yüksel Taşkın
Parti Meclisi Üyesi
Yunus Emre
Parti Meclisi Üyesi
Zeki Kılıçaslan
Parti Meclisi Üyesi