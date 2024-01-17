  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu rapor vatandaşı kuyumculara koşturacak! Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat!

Arap ülkesi Türkiye'deki o hastaneyi satın almak için harekete geçti! Görüşmeler resmen başladı

Fatih Erbakan emekli maaş zammı sonrası konuştu: Asla mümkün değil

Karşımızdaki “bir avuç terörist” değil: Her seferinde başa dönüyoruz... Yeminli düşmanlar

Erdoğan'dan Destici sürprizi

Yatacak yerleri yok bunların! Çin'den insanlığı riske atacak buluş

Neler yapmışlar neler! Komünist Maçoğlu’nun Belediyesinde İşçiye zulüm

AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Hükümetin aldığı nefesten bile haberdar olan Abdulkadir Selvi’den “Meral Akşener” ve “Devlet Bahçeli” bombası

O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı
Siyaset CHP 'Orta Çağ'ı yaşıyor! CHP'li aday Kur'an kursunda oy istedi
Siyaset

CHP 'Orta Çağ'ı yaşıyor! CHP'li aday Kur'an kursunda oy istedi

Yeniakit Publisher
2024-01-17 16:20:00 - 2024-01-17 16:29:20

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin seçim çalışmaları devam ederken; Giresun’un Bulancak ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç, partisinin kapatılmasını istediği ve 'Orta Çağ' zihniyeti dediği Kur'an kursuna giderek çocukların ailelerinden oy istedi.

CHP Bulancak Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç, Regaip Kandili akşamı müftülüğe ait Merkez Kur'an Kursu’nu ziyaret ederek, seçim çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde seçildiğinde çocuklara yönelik projelerini anlatan ve taleplerini soran Sıbıç, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımı kaldırdı.

“Kur’an kurslarını kapatmak isteyen zihniyet buralarda siyaset yapıyor”

Paylaşımla ilgili tepkisini dile getiren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "İktidarı her fırsatta dini siyasete alet etmekle suçlayan CHP, bırakın camilerde yetişkinleri, Kur’an kurslarında çocuklara siyaset yapıyor. Bir de Kur’an kursundaki şovunu sosyal medya hesaplarından propaganda olarak paylaşıyor. Bunu yapan da Kur’an eğitimine 'Ortaçağ karanlığı' diyen bir zihniyet, 'İmam hatipleri, Kur’an kurslarını kaldıracağız' diyen bir zihniyet” dedi.

Randevu alarak Kur’an kursuna gitmiş

CHP Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç ise “Daha öncesinde ziyaret için randevu alarak, herhangi bir sakıncası olmadığının belirtilmesi üzerine Kur’an kursuna gittik. Çocuklara ikramda bulunarak, isteklerini sorduk. Hepsi de tuttukları takımların formasını istedi. Amacımız çocukları bir arada görmek, onlarla bir araya gelmekti. Çocukların ailelerinin telefonları üzerine de sosyal medya paylaşımımızı kaldırdık” dedi.

Öte yandan, Giresun İl Müftülüğünden ise, ziyaret için randevu Kur'an kursu idaresi için talep edilmiş ancak, öğrencileri ziyaret ise ani gelişmiştir. Gerekli inceleme ve soruşturmayı yapıyoruz açıklaması yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel: Orta çağ zihniyeti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili olduğu dönemde, Kur'an kursunda verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

Nedim Saban CHP'ye isyan etti: Orta çağ zihniyeti!
Nedim Saban CHP'ye isyan etti: Orta çağ zihniyeti!

Siyaset

Nedim Saban CHP'ye isyan etti: Orta çağ zihniyeti!

Bakan Kurum'dan sert tepki: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış
Bakan Kurum'dan sert tepki: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış

Siyaset

Bakan Kurum'dan sert tepki: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış

Anadolu Adliyesi'nde 'Kuran kursu' Cumhuriyet'e dokundu
Anadolu Adliyesi'nde 'Kuran kursu' Cumhuriyet'e dokundu

Gündem

Anadolu Adliyesi'nde 'Kuran kursu' Cumhuriyet'e dokundu

Ağzını bozan İmamoğlu’na Alevilerden kırmızı kart: Ekrem'e oy yok
Ağzını bozan İmamoğlu’na Alevilerden kırmızı kart: Ekrem'e oy yok

Gündem

Ağzını bozan İmamoğlu’na Alevilerden kırmızı kart: Ekrem'e oy yok

TBMM kürsüsünde skandal sözler! Neredesin kemalist Özgür? Neredesiniz 'vatansever' CHP'liler?
TBMM kürsüsünde skandal sözler! Neredesin kemalist Özgür? Neredesiniz 'vatansever' CHP'liler?

Siyaset

TBMM kürsüsünde skandal sözler! Neredesin kemalist Özgür? Neredesiniz 'vatansever' CHP'liler?

İYİ Parti sonunda CHP'yi ifşa etti! 'PKK'ya sırtını yaslayanlarla aynı safta'
İYİ Parti sonunda CHP'yi ifşa etti! 'PKK'ya sırtını yaslayanlarla aynı safta'

Siyaset

İYİ Parti sonunda CHP'yi ifşa etti! 'PKK'ya sırtını yaslayanlarla aynı safta'

Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın CHP'ye ateş püskürdü!
Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın CHP'ye ateş püskürdü!

Siyaset

Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın CHP'ye ateş püskürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23