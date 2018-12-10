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CHP onu düşünüyor! Sunay Akın'dan adaylık açıklaması

CHP'nin Kadıköy ilçesinde aday göstereceği iddia edilen Sunay Akın, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:55
CHP onu düşünüyor! Sunay Akın'dan adaylık açıklaması

CHP'nin Kadıköy belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Sunay Akın konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yerel seçimler öncesi partilerin belediye başkan adaylarının kim olacağı merak edilirken şair Sunay Akın'ın CHP'den aday olacağı iddia edildi.

CHP'nın Sunay Akın'ı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı göstermek istediği belirtilirken söz konusu iddiaları Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık da köşesine taşımıştı.

"Ben, yeni kitapların peşindeyim"

CHP'nin Kadıköy belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Sunay Akın söz konusu iddialara sosyal medya hesabı aracılığıyla cevap verdi. Instagram hesabından açıklamada bulunan Sunay Akın, belediye başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Sunay Akın söz konusu iddialara ilişkin olarak, “Ben, yeni kitapların, gösterilerin ve kuracağım müzelerin peşindeyim… İnsanlığa ve ülkeme bu duruşumla daha yararlı olacağıma inanıyorum” dedi.

Öte yandan Sunay Akın, konuya dair paylaşımında, “Siyasette, halkına ve ülkesine hizmet etmek isteyen dürüst ve adaletli kardeşlerime yolunuz açık olsun diyorum” ifadelerini de kullandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:55
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Sunay Akın

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