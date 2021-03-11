CHP 'nükleer enerji'ye de karşı çıktı! Dertleri bakın ne

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ülkemize enerji alanında çağ atlatan projeyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin pahalı ve riskli olduğunu, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yasal temelinin de çökmesiyle hukuki açıdan sakatlandığını iddia etti.

"Türkiye nükleerde ısrar ediyor"

Dünyanın nükleer enerjiden uzaklaşma eğiliminde olduğunu öne süren Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz inşaat aşamasında meydana gelen patlamalarla fiziki altyapı konusunda endişelere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali; şimdi de hukuki altyapısıyla tartışmalı hale geldi. Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken; Türkiye inatla mülkiyeti Rusya’ya ait olacak santrala yatırım yapıyor. Türkiye yenilenebilir enerji yerine nükleerde ısrar ediyor.

"Ülkemizin Akkuyu'ya ihtiyacı yok"

Proje yeterli ve güvenilir atık ve kaza eylem planı olmamasıyla da eleştirilmektedir. Akkuyu Nükleer Santralı devreye girdiğinde ülkemizde elektrikte talep fazlası oluşacak. Başka bir deyişle ülkemizin Akkuyu’ya bu koşullarda ihtiyacı yoktur. Alım garantisi nedeniyle ülkemiz Rusya’ya enerjide daha fazla bağımlı hale gelecek. Her şeyden öte ülke topraklarımız üzerindeki bir nükleer santral her zaman bir risk olarak endişelere neden olacaktır."