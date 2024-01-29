CHP neden kendi kalelerinde aday çıkaramıyor? Cüneyt Özdemir'in ifşası gündeme oturdu

Canlı yayında konuşan Özdemir, şunları söyledi:

Bence komik olan da şu mesela CHP en güçlü olduğu yerlerde aday belirleyemiyor. Çankaya, Bodrum, İzmir hala aday belirleyemiyor. Oysa en kolay orada belirlemesi gerekmiyor mu? Nedeni şu kardeşim rant büyük, o kadar büyük bir rant var ki o rantı kim yönetecek tartışılan kavga bu yani.

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