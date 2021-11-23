CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak
CHP MYK'nın yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplanacağı öğrenildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.
Alınan bilgiye göre, CHP MYK yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplantı yapacak.
Ekonomideki gelişmeler ele alınacak
Toplantıda ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
CHP Ekonomi Masası üyelerinin de bu akşam parti genel merkezinde bir toplantı yapacakları bildirildi.
Gaziantep ziyareti iptal edilebilir
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Gaziantep'e yapacağı ziyaretin iptal edilebileceği de öğrenildi.