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Siyaset CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak
Siyaset

CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak

CHP MYK'nın yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 18:08:00 -
CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.

Alınan bilgiye göre, CHP MYK yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplantı yapacak.

Ekonomideki gelişmeler ele alınacak

Toplantıda ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

CHP Ekonomi Masası üyelerinin de bu akşam parti genel merkezinde bir toplantı yapacakları bildirildi.

Gaziantep ziyareti iptal edilebilir

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Gaziantep'e yapacağı ziyaretin iptal edilebileceği de öğrenildi.

 

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