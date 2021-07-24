CHP muhalif basına el koyacaklarına yemin etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz paylaşım
24 Temmuz Basın Bayramını kutladığı mesajında iktidarın basını tehdit ettiğini ileri süren Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, Gürsel Tekin'in gazetecileri tehdit ettiği videosunu akıllara getirdi.
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24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın gazetecileri tehdit ettiği şeklinde iddia ileri sürerken Gürsel Tekin'in basın mensuplarını tehdit ettiği açıklaması hafızalardaki yerini hala koruyor.
Kılıçdaroğlu'ndan Basın Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İktidarın basın mensuplarını tehdit ettiğini ileri süren CHP lideri şöyle dedi:
Basın emekçilerimizin #BasınBayramı’nı kutlarım! Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!
Basın özgürlüğünden dem vuran CHP, iktidarın basın mensuplarını tehdit ettiğini iddia ederken akıllara, Gürsel Tekin'in geçtiğimiz yıllarda gazetecileri tehdit ettiği videosu geldi.
CHP'li Gürsel Tekin basını tehdit etmişti
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2015 yılında basın mensuplarına yaptığı açıklamada açık açık tehdit savurup muhalif gazeteleri kapatacaklarını söylemişti.
''Ahdımız olsun 8 Haziran'da bakın 9 demiyorum. 7 Haziran'da gideceksiniz, 8-9 Haziran'da bu basın kuruluşlarının tamamına el koyacağız'' diyerek masaya elini vuran Gürsel Tekin, işaret parmağını basın mensuplarına sallamıştı.