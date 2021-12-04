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Siyaset CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı
Siyaset

CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de gerçekleştirdiği mitingde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 18:06:00 -
CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimleri gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de düzenlediği mitinge katılmamaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Millet Bahçesi yapılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen 'Milletin Sesi Mitingi'ne katıldı.

Mersin'deki mitinge CHP'li belediye başkanları katıldı

Kılıçdaroğlu'nun kentte düzenlediği mitinge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer gibi isimler katıldı.

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İmamoğlu ve Yavaş'ın olmaması dikkat çekti

Kılıçdaroğlu, kürsüye çağrılan CHP'li belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirirken bir detay ise dikkat çekti. Zaman zaman isimleri anketlere konulan ve kulislerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerçekleştirilen mitinge katılmadı. 

Mitinge davet edilmedikleri iddiası konuşulan iki belediye başkanının neden davet edilmediği ise merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylıklarını engelledi

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için isimleri ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı görevlerine devam etmelerini isteyerek önlerini kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Akşener, Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu etkinlikte İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız.' ifadelerini kullanmıştı.

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