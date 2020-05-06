CHP milli vicdanda mahkûmdur

Harun Sekmen İstanbul

CHP’nin toplumu kutuplaştırıcı ve gerginleştirici siyasetine bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi. CHP’nin şov yapmaktan icraat yapmaya fırsat bulamadığını belirten Saral, milletin değerlerine küfredenlerin, toplum nezdinde mahkûm olduğunu belirterek, belediyeler vasıtasıyla toplanmaya çalışılan korsan yardımların ise bir tiyatrodan ibaret olduğunu kaydetti. CHP’nin yanlış bir siyaset güttüğünü belirten Saral, “Başta Canan Kaftancıoğlu olmak üzere milletin varlığına tarihine kültürüne ve kimliğine düşman olup CHP’ye mensup olan ama hangi tarihe, hangi millete, hangi sosyolojiye mensup olduğu belli olmayan kimlikleri siyaset vasıtanızdan atın ki; milletin her ferdi her gün sevinsin” ifadelerini kullandı.

MİLLET VİCDANINDA MAHKÛMLAR

CHP’nin maşeri vicdanda mahkûm olduğunu kaydeden Saral, “CHP gerçekten milli vicdanda kendini aklamak istiyorsa, yapması gereken öncelikli faaliyet; topladığı yardımlarla üç beş aileye paket dağıtmak, mihnet altında bırakmak için birilerine ekmek vermek değildir bu milletin davasına, değerlerine gönül vermektir; her şeyden önce milli iradeye saygı duymaktır. Bir taraftan bu milletin tarihine, değerlerine küfredeceksin diğer taraftan topladığın yardımlarla paketler dağıtarak millet vicdanını teslim almaya çalışacaksın; bu düzeyde ağır sıklet bir riyakarlık siyaset sahnesinde değil ancak tiyatro sahnesinde karşılık bulur” şeklinde konuştu.