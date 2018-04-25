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CHP milletvekilleri büyük acı yaşıyor

İYİ Parti'ye katılmaları için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifa ettirilen CHP milletvekilleri, büyük bir üzüntü içerisinde.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:21
CHP milletvekilleri büyük acı yaşıyor

24 Haziran’da yapılacak seçimler yaklaştıkça siyaset arenasında da saflar oluşmaya başladı. Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini kurban eden CHP’de, aday belirleme konusunda bir sonuca varılamadı.

CHP'LİLER ACI İÇERİSİNDE

Kılıçdaroğlu çalışmalarına devam ederken, Akşener için kurban edilen milletvekillerini acı yaşamaya devam ediyor.

Kararın açıklandığı basın toplantısında gözyaşları içerisinde, güçlükle ayakta duran milletvekilleri, Genel Kurul'da CHP sıralarını terk etmedi.

Son olarak; CHP'den istifa ettirilen BursaMilletvekili Nurhayat Kayışoğlu'nun yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı.

Meclis'te gözyaşlarına boğulan Kayışoğlu'nu CHP'li milletvekilleri sarılarak teselli etti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:21
  1. Bursa
  2. CHP
  3. İYİ Parti

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