CHP Milletvekili Yığılca oy isterken vatandaşları aşağıladı
CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca, yerel seçimler için Düzce'nin Yığılcalı ilçesinde yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı - Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca'nın nefret dolu konuşmasına tepki gösterdi.
Keşir şunları söyledi:
CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet... Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir.
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