  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ ile DHKP-C’nin ‘Ortak kaos planı’: “Ortak kaos planı” davasında karar açıklandı

Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon bombası

Netanyahu'nun danışmanından “pes” dedirten “çıplak tutsak” savunması! Vay namussuz vay

İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

O ilimizi yapay zeka, testinde bakın hangi ülkelere benzetti! Zeka oyunu gibi sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı

Olay yerinden kaçtı demişlerdi, öyle izlemiş! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki fotoğrafı çıktı!

Efsane dizilerin vazgeçilmez ismiydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İBB'den yöneticilere aile boyu sigorta! 'Motivasyonu arttırmak için yaptık...'

Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe
Gündem CHP Milletvekili Yığılca oy isterken vatandaşları aşağıladı
Gündem

CHP Milletvekili Yığılca oy isterken vatandaşları aşağıladı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 22:36:00 -

CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca, yerel seçimler için Düzce'nin Yığılcalı ilçesinde yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı - Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca'nın nefret dolu konuşmasına tepki gösterdi.

Keşir şunları söyledi:

CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet... Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir.

Kılıçdaroğlu’nun ofisi, ‘Gölge CHP Genel Merkezi’ gibi!
Kılıçdaroğlu’nun ofisi, ‘Gölge CHP Genel Merkezi’ gibi!

Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun ofisi, ‘Gölge CHP Genel Merkezi’ gibi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!
CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

Siyaset

CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

CHP'deki büyük kavgayı Muammer Keskin anlattı, T24 yazdı!
CHP'deki büyük kavgayı Muammer Keskin anlattı, T24 yazdı!

Siyaset

CHP'deki büyük kavgayı Muammer Keskin anlattı, T24 yazdı!

CHP'li başkan ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı!
CHP'li başkan ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı!

Gündem

CHP'li başkan ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı!

CHP savaş alanı! İmamoğlu - Özel rekabeti başladı!
CHP savaş alanı! İmamoğlu - Özel rekabeti başladı!

Siyaset

CHP savaş alanı! İmamoğlu - Özel rekabeti başladı!

CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek
CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

Medya

CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası
CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası

Gündem

CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23