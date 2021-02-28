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Gündem CHP Milletvekili, partisinden istifa etti
Gündem

CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 17:23:00 -
CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Sancar şu ifadelere yer verdi;

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu da onaylanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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