CHP milletvekili koronavirüse yakalandı

Çin'den bir yarasanın yenilmesiyle başladığı iddia edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan, milyonlarca kişiyi enfekte eden, yüz binlerce kişinin canına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, etkisini devam ettiriyor. Vatandaşlara tedbirlere sıkı sıkı uyulması çağrıları yapılırken, önlemlerde rehavete kapılınmaya başlandığı da göze çarpıyor.

CHP'li Milletvekili Kovid-19'a yakalandı

Vaka sayılarının tekrar yükselmeye başladığı bu günlerde son olarak CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

"Ailecek test yaptırdık ve..."

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli dostlarım, Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Koranavirüsten şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı" ifadelerine yer verdi.

Şimdi Ankara'da olduğunu ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirten CHP Milletvekili Kaya, "Çok şükür durumum iyi" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamadığını belirten Kaya, "Lütfen kusuruma bakmayın" diyerek "Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun." uyarılarında bulundu.

Sözlerini "Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler." ifadeleriyle sonlandıran Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

Vaka sayıları artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ağustos tablosunu, sosyal medya hesabından açıklamıştı. Buna göre koronavirüsten toplam vefat sayısı 5 bin 891'e yükseldi. 1212 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle beraber toplam vaka sayısı 244 bin 392'ye yükseldi.

Vakaların artması nedeniyle vatandaşlara tedbirlere daha sıkı uyulması çağrıları yapılıyor.