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Aktüel

CHP Milletvekili İlhan, "Cücelik virüsü tarım arazilerine zarar verip verimliliği düşürmektedir"

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, son günlerde tarım arazilerinde meydana gelen cücelik virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sarı cücelik virüsü tahıl ürünlerinin verimliliğini düşürmekte olduğu gibi ürün kalitesinde de ciddi kayıplara neden olmaktadır"dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:39:34 -
CHP Milletvekili İlhan, "Cücelik virüsü tarım arazilerine zarar verip verimliliği düşürmektedir"

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, son günlerde tarım arazilerinde meydana gelen cücelik virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sarı cücelik virüsü tahıl ürünlerinin verimliliğini düşürmekte olduğu gibi ürün kalitesinde de ciddi kayıplara neden olmaktadır"dedi.


İlhan, "Sarı cücelik virüsünün kışlık ekmeklik ve makarnalık buğday başta olmak üzere arpa, yulaf gibi tahıl türlerinin dane verim ve kalitesinde önemli kayıplara neden oluyor. Hastalığın mücadelesinde gerekli önlemlerin alınması, tahıl üretimi açısından son derece önemlidir"diye konuştu.


Tahıl türlerinin tamamında özellikle buğday, arpa ve yulaf tarlalarında hastalığın etkisini daha şiddetli gösterdiğini belirten CHP milletvekili İlhan, 2016 yılı üretim döneminde olduğu gibi geçmiş yıllarda ve şimdi de salgınlara neden olan söz konusu hastalıkla mücadele yöntemlerinin tarım ülkesi olan Türkiye’nin tüm ekili alanları için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

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