Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 3 ayda 331 bin kişiyi işe yerleştirdik Trump'ın 10 saatlik "medeniyet" resti: Hürmüz ve karşılıklı şartlarla iki hafta nefes payı CHP'li Bozbey ve avanesine yargı darbesi: Yolsuzluk aile boyu! Tutuklu sayısı 35'e yükseldi İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran'ın mukavemeti ABD'ye geri adım attırdı! Sarı Şeytan Trump'tan Tahran'a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye'nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD'li siyasetçilerden Trump'a tepki yağıyor Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti
Gündem Ateşkese rağmen İran’da patlamalar var
Gündem

Ateşkese rağmen İran’da patlamalar var

Yücel Kaya
Ateşkese rağmen İran’da patlamalar var

İran Medyasının haberine göre Basra Körfezindeki Sirri adasında patlamalar meydana geldi

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda birkaç patlama oldu.

Patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı belirtilen haberde, "İran Silahlı Kuvvetlerin açıklamasına dayanarak, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya pişman edici bir yanıt verilecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

 

yazık yine kandırdı amerika

irana sızan mossad cıa kürt gruplar toplam sayı 10 bin kürt pkk sitelri yazıyor fırsattan istifade anlasmadan dolayı halk istyanı cıkarmaya calıusyorlar

Albay

abd İsrail asla ateşkes yapmaz O kadar devasa gücü yığınağı Ortadoğu’ya boşuna yapmadık Orda kalıcı ve geri gitmemek Oraya hakim olmak Akdeniz’e ve Ortadoğu’ya çökmek Enerji Petrol Doğalgaz Değerli elementler elementler Uranyum yatakları Lojistik ulaşım kontrol etmek Orta Doğu ve Akdeniz’e hakim Olmak Dünyaya hakim olmaktır.Plan yapmak yalan söyleyerek yaptıklarını ununutturak yeniden plan saldırı yapmak Kandöken onlar Ateşkes yalanı görünümü ile Kahraman yine onlar yapılanlar öncekilerin ölenlerin hesabını kim verecek hukuk adalet Dünyanın güvenliği Gelecek Kalmamıştır.Dünya Ancak Ülkemiz imparatorluk bakiyesi Geçmişiyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Dünya liderliği ile Dünya Barışa Adalete ve Refaha kavuşur Huzur bulur
