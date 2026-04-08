Rüzgar enerjisinde Türkiye rallisi! Artık biz kaçacağız onlar kovalayacak!

AA muhabirinin Dünya Rüzgar Enerjisi Birliğinin (WWEA) "2025 Dünya Rüzgar Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye, geçen yıl rüzgar enerjisi kapasitesini 2 bin 142 megavat artırarak 15 bin megavatın üzerine çıkardı.

Rüzgar enerjisinde küresel büyüme oranı 2024'te yüzde 11,9'dan geçen yıl yüzde 14,3'e yükseldi.

Türkiye ise yıllık yüzde 15,5'lik büyüme oranıyla küresel ortalamayı geçti. Böylece, en büyük 30 pazar arasında büyüme hızı küresel ortalamanın üzerinde olan beş ülkeden biri oldu.

Dünya kapasitesinin üzerinde performans gösteren diğer ülkeler ise yüzde 50,8 ile Vietnam, yüzde 23,9 ile Şili, yüzde 23,2 ile Çin ve yüzde 13,1 ile Hindistan oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına önem veren Türkiye'de, güneş ve rüzgar kurulu gücünün 2035'te 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor.

- Son beş yılın en güçlü büyümesi kaydedildi

Dünya genelinde geçen yıl 169 bin 14 megavat kapasitenin devreye alınmasıyla toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 1 milyon 346 bin 866 megavata ulaştı.

Küresel rüzgar enerjisi sektörü geçen yıl yeni kurulumlarda yüzde 35 artışla 2020'den bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Yaklaşık 3 bin teravatsaat elektrik üretimiyle rüzgar enerjisi küresel elektrik talebinin yüzde 11'inden fazlasını karşıladı.

Rapora göre, küresel rüzgar enerjisi büyümesinin lokomotifi, tek başına 130 bin megavat kurulum yapan Çin oldu. Dünya pazarındaki yeni kurulumların yüzde 77'sini gerçekleştiren Çin, toplam küresel kapasitenin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

Hindistan ise 6 bin 300 megavatlık yeni kapasite ekleyerek ABD'yi geride bıraktı ve yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada ikinci en büyük pazar oldu.

ABD, geçen yıl 6 bin 272 megavat yeni kapasite ekleyerek listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Türkiye ise 2 bin 142 megavat yeni rüzgar enerjisi kurulumu yaparak dünyada yedinci sırada yer aldı.

- Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan ülkeler avantajlı

Oslo Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Francesco Sassi, AA muhabirine, dünyada düşük karbonlu enerji çözümlerinin uzun süredir desteklendiğini belirtti.

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yatırım yapan ülkelerin avantajlı duruma geçtiğini ifade eden Sassi, yenilenebilir kaynaklara büyük yatırımlar yapan ülkelerin son dönemde enerji fiyatlarındaki artıştan daha az etkilendiğini söyledi.

Ancak küresel gelişmelerin güneş ve rüzgar enerjisi tedarik zincirleri üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini anlatan Sassi, dünyada hala yaygın kullanılan fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin kolay olmadığını aktardı.

Sassi, enerji geçişinin yalnızca teknolojik değil, ülkelerin politik tercihleriyle ve uluslararası ilişkilerle de bağlantılı olduğuna işaret ederek, uluslararası gerilimler ve büyük güçler arasındaki rekabetin hangi enerji kaynağının gelecek yıllarda daha fazla kullanılacağını belirleyeceğini dile getirdi.