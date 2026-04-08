ABD'den İsrail'e son dakika golü! Siyonist isim itiraf etti

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 3 ayda 331 bin kişiyi işe yerleştirdik Trump'ın 10 saatlik "medeniyet" resti: Hürmüz ve karşılıklı şartlarla iki hafta nefes payı CHP'li Bozbey ve avanesine yargı darbesi: Yolsuzluk aile boyu! Tutuklu sayısı 35'e yükseldi İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran'ın mukavemeti ABD'ye geri adım attırdı! Sarı Şeytan Trump'tan Tahran'a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye'nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD'li siyasetçilerden Trump'a tepki yağıyor Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti
Dünya

ABD ve İran arasında varılan ateşkes kararının yankıları sürerken, siyonist cepheden itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Üst düzey bir israil yetkilisi, küresel zorba Trump’ın ateşkes kararını kendilerine sormadığını, karardan son anda haberdar edildiklerini belirterek, "Trump bizi şaşırttı" dedi.

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren siyonist rejim, hamisi ABD tarafından adeta ofsayta düşürüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın açılması karşılığında İran ile vardığı 2 haftalık ateşkes kararı, Tel Aviv’de soğuk duş etkisi oluşturdu. israil devlet televizyonu KAN’a konuşan ve ismi gizli tutulan üst düzey bir yetkili, her şeyin sonuçlandığı zannedilen son anda gelen bu kararla sarsıldıklarını dile getirdi. Siyonist rejimin içine düştüğü bu iletişim kopukluğu, Trump’ın bölgedeki dizginleri tamamen eline aldığının kanıtı olarak yorumlandı.

İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından son anda haberdar edildiklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes kararının kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

"Trump'ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyin sonuçlanmış gibi göründüğü son anda yeni bilgiler aldık." ifadelerini kullanan İsrailli yetkili, buna karşın İsrail'in ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Trump’ın İran'a verdiği süre doluyor! İsrail basını olası senaryoları yazdı
ABD Başkanı Donald Trump: Saldırı 2 hafta ertelenebilir
Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor
Sarı Şeytan Trump’tan Tahran’a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok
Trump’ın 10 saatlik "medeniyet" resti: Hürmüz ve karşılıklı şartlarla iki hafta nefes payı
Siyonistlerden Trump'a olay ifade! Şimdi de dalga geçtiler!
Blondepate

Maden İran da nükleer uranyum vardı, neden şimdi barış anlaşması yapıyor ABD...
+90 (553) 313 94 23