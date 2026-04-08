İstanbul’da polise terör saldırısında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

İstanbul'da polise terör saldırısında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğunun da içerisinde yer aldığı Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik 3 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Devam eden çalışmalarda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.Hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile dün yakalanan 3 şüpheliyle gözaltına alınanların sayısı 12 oldu. Şüphelilerden 10'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.

Teröristlerden Onur Çelik'in eşinin de ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Dünkü saldırıda teröristlerden Yunus Emre Sarman, polislerle yaşanan çatışmada etkisiz hale getirilmişti. Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak ele geçirilmişti.

 

