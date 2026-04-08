Sağlık
Uzman isimden sakın yapmayın uyarısı: Aşırı su tüketimi hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı!
Uzman isimden sakın yapmayın uyarısı: Aşırı su tüketimi hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı!

Bulaşıkları gece makinede bırakanlar gerçekten bu hatadan bir an önce vazgeçmeliler...

Kirli bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirip sabaha bırakmak birçok kişi için pratik bir çözüm gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, farkında olmadan pek çok riski beraberinde getirebiliyor. İşte kirli bulaşıkları gece boyunca bulaşık makinesinde bırakmamanız için 5 önemli neden…

Temizliğin en pratik çözümlerinden biri olan bulaşık makineleri zaman zaman adeta bir depo gibi kullanılabiliyor. Akşam biriken bulaşıklar kendilerine bulaşık makinesinde yer bulurken sabaha kadar temizlenmeden bekletilebiliyor. Ancak çoğumuzun pratik olması adına yaptığımız bu adım farkında olmadan pek çok zararı da beraberinde getiriyor.

1. BAKTERİ VE KÜF OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR Kirli bulaşıklar, yemek artıkları ve nemli ortam birleştiğinde bakteriler için ideal bir ortam oluşur. Gece boyunca bekleyen bulaşıklarda bakteri ve küf oluşumu hızlanabilir. Bu durum, yıkama sonrası bile bulaşıkların tam anlamıyla temiz olmamasına yol açabilir.

2. KÖTÜ KOKULAR OLUŞABİLİR Makine kapağını açtığınızda kötü bir koku ile karşılaşmanızın en büyük nedeni, bekleyen yemek artıklarıdır. Nem ve bakteriler birleştiğinde bu kokular hem makineye hem de bulaşıklara sinebilir.

Kokuyu önlemek için: Makine dolunca hemen çalıştırın Sirke veya makine temizleyici kullanın Kapağı aralık bırakın

3. YEMEK ARTIKLARI KURUYUP YAPIŞABİLİR Makinede bekleyen bulaşıklardaki yemek artıkları zamanla kurur ve sertleşir. Özellikle makarna, sos ve peynir gibi yiyecekler daha zor temizlenir. Bu durum, daha kirli bulaşıklar, daha uzun yıkama süresi ve makinenin daha fazla zorlanması anlamına gelir.

4. BULAŞIK MAKİNESİNİN PERFORMANSI DÜŞEBİLİR Yemek artıkları filtrelere ve su püskürtme kollarına dolabilir. Bu da makinenin temizlik performansını düşürür ve zamanla arızalara neden olabilir. Makineyi korumak için: Filtreleri düzenli temizleyin Uzun süre bekletmeyin Bakım programı çalıştırın

5. MUTFAK HİJYENİNİ OLUMSUZ ETKİLER Kirli bulaşıkların makinede beklemesi, mutfağın genel hijyenini de etkileyebilir. Bakteri oluşumu artabilir, mutfakta kötü kokular oluşabilir. Hijyen için: Yemekten sonra bulaşıkları bekletmeyin Tezgahı düzenli temizleyin Yemek artıklarını önceden durulayın

Kirli bulaşıkları bulaşık makinesinde gece boyunca bekletmek pratik gibi görünse de, bakteri oluşumundan makine performansının düşmesine kadar birçok soruna yol açabilir. Uzmanlara göre bulaşıkları bekletmeden yıkamak hem hijyen hem de cihaz ömrü açısından en doğru yöntem olarak öne çıkıyor.

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi
Gündem

Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi

‘BabalaTV’ isimli YouTube kanalında yaptığı ‘Pınç’ programıyla tanınan, özellikle Kemalist olmayanlara ettiği hakaret ve küfürlerle bilinen ..
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı
Dünya

İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı

İran basını, ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının kapandığını duyurdu.

Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı
Dünya

Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağl..
