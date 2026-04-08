  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rüzgar enerjisinde Türkiye rallisi! Artık biz kaçacağız onlar kovalayacak! ‘Hiçbir hedefe ulaşamadık’ Siyonistler birbirine girdi Aksi halde Hamaney veto edecek! Ateşkes anlaşmasında hayati şart ABD'den İsrail'e son dakika golü! Siyonist isim itiraf etti Ateşkesinin ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi! O gemiler geçebilecek mi? Ateşkese rağmen İran’da patlamalar var Hindistan medyası ateşkese öfkelendi! İran-ABD anlaştı temizlik düşmanları çıldırdı Sánchez’den ABD ve İsrail’e soğuk duş: Bir kova suyla kendinizi alkışlatamazsınız! Siyonistlerden Trump'a olay ifade! Şimdi de dalga geçtiler! Medvedev’den ateşkes yorumu: "Sağduyu kazandı, ucuz petrol devri kapandı"
Spor

Galatasaraylı futbolculardan 'İcardi' isyanı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaraylı futbolculardan 'İcardi' isyanı!

Osimhen'in olmadığı bir maçta daha Galatasaray puan kaybederken yerine oynayan Mauro Icardi, Trabzon'da döküldü. Galatasaraylı futbolcular, Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ancak vasatı aşamayan Icardi'ye isyan etti.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Hareketsiz kalan ve topla çok az buluşan Arjantinli yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılı oyuncular da takım arkadaşları Icardi'nin performansından memnun değil.

Trabzonspor yenilgisinin ardından oyuncular aralarında durum değerlendirmesinde bulundu.

 

"ICARDI, OSIMHEN DEĞİL"

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı futbolcular tarafından, "Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün yokluğuna rağmen aynı oyun planında ısrar eden teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçında yapacağı tercihler merak konusu.

 

OSIMHEN'İN DERBİYE YETİŞMESİ PLANLANIYOR

Liverpool maçında kolu kırılan tecrübeli golcünün, Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.

90 dakika sahada kalan Arjantinli, sadece 11 kez topla buluşurken ondan daha az topla buluşan isim 2 dakika süre alan ve 2 kez ayağına top gelen Ahmed Kutucu oldu.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 40 maça çıktı ve 15 gol ile 2 asist üretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23